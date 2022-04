Mariés au premier regard 2022 : la mère de Pauline au bord du malaise, la mariée raconte la "crise de panique"

"Elle a fait une crise de panique parce qu'elle a eu beaucoup de stress", mais "elle a su gérer, elle a rebondi"

Dans sa story Instagram, Pauline a d'abord rappelé que cette année, les mariages ont changé de lieu et se sont déroulés à Gibraltar, et non plus à Grans en France. Du coup, les invités ont eu la fatigue du voyage en plus du stress du mariage avec un inconnu et du tournage de l'émission.

"Je voulais juste revenir sur l'épisode de lundi pour que vous compreniez un peu ce qu'il s'est passé" a expliqué la candidate de Mariés au premier regard 2022, "Quand mon entourage est allé prendre l'avion à Marseille, il y a eu du retard. Et quand ils sont arrivés en Espagne, les bagages n'avaient pas suivi. Ils n'avaient pas d'affaires, pas de toilettes pour le mariage, rien. Donc ça a engendré un stress supplémentaire. Le jour J, ils ont dû tous aller s'acheter des tenues pour le mariage".

"Avant qu'ils rentrent à la cérémonie, à ce moment-là, elle fait une crise de panique parce qu'elle a eu beaucoup de stress, beaucoup de retard" a confirmé Pauline à propos de sa mère Paula, "Mais je voulais juste vous dire qu'elle a su gérer, elle a rebondi et franchement elle est géniale. J'ai des parents en or que j'aime très fort". La cérémonie a donc bien pu avoir lieu malgré cet incident, qui a tout de même nécessité d'appeler les secours. Un mariage à découvrir dans l'épisode 5 !