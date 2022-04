Pauline et Damien (Mariés au premier regard 2022) : le mariage a-t-il été annulé ? On a la réponse

Le suspense est insoutenable ! A la fin de l'épisode 4 de Mariés au premier regard 2022, diffusé ce lundi 18 avril sur M6, le mariage de Pauline et Damien semble menacé. En effet, juste avant de prendre place pour la cérémonie, Paula, la maman de la future mariée, a été victime d'un malaise.

Tout avait pourtant bien commencé pour les jeunes mariés. Pour la première fois dans l'histoire de l'émission, dont Estelle Dossin nous a dévoilé les coulisses, Damien a été inscrit au casting par son père. Mais, surprise, le jeune homme s'était lui aussi inscrit de son côté ! A sa plus grande joie, les experts lui ont trouvé une compatibilité de 77% avec Pauline. Il a alors décidé d'écrire une lettre à sa future femme, à lire en présence de son futur beau-père.

Spoiler : le mariage de Pauline et Damien a-t-il eu lieu ?

Dans l'épisode 4, on a enfin découvert ce qu'il avait écrit dans cette lettre. Il a d'abord exprimé sa sincérité, avant de demander la main de sa future femme à son papa. Une démarche qui a beaucoup plu à Pauline et ses parents.

Mais, lorsque le jour de la cérémonie est arrivé, le stress a failli tout faire basculer ! En effet, Paula, la maman de la mariée a fait une grosse crise de panique juste avant de prendre place dans le beau jardin de Gibraltar, nouveau lieu de tournage du programme, et les secours ont dû être appelés. Mais heureusement, la maman a rapidement repris ses esprits et le mariage a bien pu avoir lieu !

Pour découvrir si Pauline et Damien vont se dire "oui" et si leur mariage sera aussi réussi que celui d'Alicia et Bruno, rendez-vous le lundi 25 avril 2022 sur M6 ou dès maintenant sur Salto !