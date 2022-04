Caroline (Mariés au premier regard 2022) en roue libre : ne lui parlez plus d'Axel... ni de l'émission !

Le fiasco continue ! Dans l'épisode 4 de Mariés au premier regard 2022, diffusé ce lundi 18 avril, dont nous vous avons compilé les meilleurs moments en tweets, nous avons pu assister à la suite du mariage d'Axel et Caroline. Si la gênance était déjà insoutenable lors de la cérémonie, ça ne s'est pas arrangé au moment de la nuit noces. La jeune mariée a carrément viré son mari de sa chambre et n'a même pas voulu discuter quelques minutes avec lui. Après avoir vu les images, Axel s'est senti humilié et a pris la parole sur Instagram pour expliquer sa déception.

"C'est grandement castrateur"

"Le mot déçu se rapportait au fait de ne pas en avoir discuté dans la voiture qui menait à l'hôtel (quarante-cinq minutes) et de me faire 'humilier' de la sorte face caméra. C'est grandement castrateur, limite misanthropique" a-t-il précisé, avant d'ajouter : "J'espérais qu'on prenne enfin du temps pour discuter librement sans micros/cams. Cependant, on était fatigués, et à ce moment, la coupe était pleine pour moi. Je brûlais d'envie de lui dire que je m'étais ennuyé et que cette journée était décevante".

Il a ensuite conclu en expliquant pourquoi il avait tout de même voulu donner une chance à son mariage : "Je ne veux pas regretter et partir avec des doutes. Imagine, elle s'ouvre à moi et c'est une femme géniale".

La réponse de Caroline

Déjà la cible de nombreuses critiques depuis sa diffusion sur M6, Caroline n'a pas tardé à lui répondre ! "Donc si vous êtes à la TV, mesdames, forcez-vous !" a-t-elle tout d'abord exprimé. Celle qui a déjà taclé les experts a ensuite évoqué son envie de dormir seule lors de la nuit de noces et pourquoi elle n'en a pas parlé plus tôt à son mari. "Concernant le timing, il est vrai que nous avions le temps d'en parler dans la voiture. Mais nous n'avions pas le 'droit' d'aborder des sujets importants lorsque les caméras n'étaient pas là. Afin que le téléspectateur puisse suivre l'histoire... Mais on peut choisir de respecter les règles de l'émission ou pas. Peut-être ai-je eu tort de les respecter à ce moment-là..." a-t-elle avoué.