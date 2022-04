Alicia (Mariés au premier regard 2022) pas fan du montage sur son passé : "C'est pour l'audimat"

Victime d'un terrible accident de la route en 2014 qui a malheureusement coûté la vie de sa grande soeur, Alicia - candidate de Mariés au premier regard 2022, possède aujourd'hui de nombreuses cicatrices liées à cette tragédie. Or, contrairement à ce qu'a pu laisser entendre le montage de l'émission de M6 à plusieurs reprises, ce n'est pas quelque chose dont elle a honte.

Alicia pas toujours fan du montage de MAPR

Si la femme de Bruno a confessé auprès de TVMag qu'il lui avait effectivement fallu quelques jours pour confier son secret et ses blessures à l'ingénieur, "J'estimais que [lors de la nuit de noce] ce n'était pas le moment de lui parler de mes cicatrices. Pas le premier soir. Même si on s'entend bien, on n'a pas forcément à entrer dans une intimité forte dès le départ", elle a néanmoins précisé que les producteurs avaient régulièrement exagéré la situation, comme la séquence dans la chambre avec la lumière éteinte.

"Je tiens à préciser que c'est un montage. Je suis en pyjama donc, dans tous les cas, Bruno ne verra pas mes cicatrices, a-t-elle soufflé. En fait, j'éteins les lumières, parce que j'ai des TOC, j'ai besoin de dormir dans le noir complet. La production fait croire que je ne veux pas que Bruno voie mon corps mais ça n'a rien à voir."

"C'est pour l'audimat"

Et justement, même si Alicia affirme aujourd'hui ne pas en vouloir à l'équipe de Mariés au premier regard, "J'aime beaucoup la production, il n'y a pas de souci, je ne leur en veux pas", elle regrette que celle-ci se soit principalement attardée sur son douloureux passé plutôt que sur sa vie actuelle ou ses ambitions futures.

"Je peux avoir des petites appréhensions quand je ne connais pas les gens mais pas autant que la production peut le laisser penser dans l'émission", a dans un premier temps révélé l'infirmière, avant d'ajouter, "L'histoire sur ma soeur est aussi beaucoup rappelée mais c'est pour l'audimat. (...) J'aimerais juste que mon passage dans le programme tourne moins autour de mon passé".

Des interviews trop conditionnées

Par ailleurs, Alicia n'a pas hésité à remettre en question les méthodes des journalistes qui suivaient les familles durant cette aventure. Interrogée sur un possible conditionnement de leur part lors des interviews face caméra, la jeune femme a dévoilé, "Quand je passais à côté de la réponse, le journaliste me reposait la question jusqu'à ce que je réponde vraiment. Ils veulent vraiment obtenir une réponse à laquelle ils ont déjà réfléchi."

Or, à en croire ses propos, les conditions n'auraient pas toujours été optimales et auraient ainsi pu influencer les réponses dans un sens, "Parfois les interviews se font tard et, avec la fatigue, on a qu'une envie c'est d'aller se coucher."