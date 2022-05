Emilie et Frederick (Mariés au premier regard 2022) toujours ensemble ou divorcés ? L'étonnante révélation

Depuis le 21 mars et le premier épisode de Mariés au premier regard 2022, plusieurs couples se sont dit "oui" à Gibraltar, avec plus ou moins de réussite. Alicia et Bruno seraient toujours ensemble, après un véritable coup de foudre, tout comme Pauline et Damien. En revanche, ce n'est pas la même histoire pour Caroline et Axel. La jeune femme n'a pas du tout matché avec son mari et depuis, elle est la cible de beaucoup de critiques. Jennifer et Eddy seraient également séparés à l'heure actuelle. Mais qu'en est-il pour Emilie et Frédérick ? Aqababe semble avoir la réponse.

Emilie et Frédérick sont-ils toujours mariés ?

Sur son compte Instagram, le blogueur explique que leur mariage n'a pas duré. Emilie et Frédérick auraient même divorcé bien avant la diffusion de l'émission. Une nouvelle surprenante puisque les deux jeunes mariés ont eu un véritable crush lors de la cérémonie et se sont trouvés plein de points communs.