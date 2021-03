Maëva Ghennam trahie par Carla Moreau ? Furieuse, sa mère Salya ne croit pas à l'excuse de racket

Rien ne va plus dans la famille des Marseillais depuis qu'une énorme bombe a explosé : Carla Moreau a payé une sorcière pour détruire la carrière de Maëva Ghennam, Julien Tanti et Manon Marsault et pour "souhaiter du mal" à Maylone, Angelina ou encore Tiago, les enfants de ses amis. Des messages vocaux, sur lesquels on reconnaît bien la voir de la chérie de Kevin Guedj, ont même été dévoilés. Sauf que quelques heures après le début du scandale, Maëva Ghennam est revenue sur ses propos en affirmant que "toute cette histoire [était] fausse".

La mère de Maëva Ghennam doute de l'innocence de Carla Moreau

Elle s'est ensuite excusée auprès de Carla Moreau, qui aurait en réalité été victime de racket et menacée de mort pour enregistrer ces messages vocaux d'après le discours de Magali Berdah dans TPMP. Kevin Guedj serait donc parti en urgence à Dubaï pour tout révéler à Maëva Ghennam et non pour porter plainte contre Manon Marsault, accusée d'être à l'origine de ce coup monté contre son ancienne pote.

Cette affaire n'en finit plus, d'autant plus que Salya Ghennam, la mère de Maëva, a remis en question l'innocence de Carla Moreau avec des messages intrigants postés dans sa story Instagram : "J'espère que vous avez bien écouté le vocal, pour tous ceux qui ont les oreilles bouchées et de la merde dans les yeux, votre cas est grave !!!! Autant pour celle qui veut du mal et arrêter d'accuser Manon, c'est autant une victime que les autres !!! Moi, personne me manipule."