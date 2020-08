Lucifer saison 5, deuxième partie : Tom Ellis l'assure, il faudra attendre longtemps pour la suite

Une suite en attente

Moins d'une semaine après sa mise en ligne, vous avez déjà terminé de regarder la première partie de la saison 5 de Lucifer ? Pas de chance, il vous faudra patienter encore un moment avant d'espérer découvrir la suite de cette histoire.

"Je ne sais vraiment pas quand seront mis en ligne les 8 autres épisodes parce qu'il nous reste encore le final à tourner" a notamment révélé Tom Ellis - l'interprète du héros, dans le podcast Pilot TV. En effet, à l'instar de nombreuses autres séries de Netflix (The Witcher, Stranger Things...), l'épidémie de Covid-19 a mis fin au tournage pour une durée indéterminée.

Rendez-vous à Noël pour Lucifer ?

Heureusement, le comédien l'a aussitôt précisé, lorsque le tournage pourra reprendre, le final ne devrait pas être trop long à mettre en boîte, "On était rendu à la moitié de ce qu'il y avait à tourner". Aussi, Tom Ellis espère désormais voir un petit miracle de Noël avoir lieu cette année afin de récompenser les fans pour leur soutien, "Donc avec de la chance, ça pourrait être prêt d'ici, j'imagine, la période de Noël. Et au pire, au début de l'année prochaine". On croise les doigts.

Enfin, l'interprète de Lucifer a également confirmé une bonne nouvelle : une fois ce final tourné, l'équipe créative enchaînera directement sur la suite de la série afin de ne pas perdre encore plus de temps avec la saison 6, qui sera la dernière, "Dès que l'on reviendra, on commencera par le dernier épisode de la saison 5 et on se lancera immédiatement dans la prochaine". Une révélation logique mais rassurante. Et pour la petite anecdote, il se murmure déjà que celle-ci pourrait être composée de 17 épisodes, contre 16 pour la saison 5.