Love Victor saison 3 : stop ou encore ? Ce qu'on a pensé de la fin de la série

Une saison pensée comme la dernière

Lors de l'annonce d'une fin de série, on a toujours peur que les scénaristes n'aient pas prévu de clôturer les histoires et nous laissent sur un suspense ou sur des histoires inachevées. Ce n'est pas le cas pour cette ultime saison de Love Victor. Ces huit épisodes ont été faits pour amener à une fin satisfaisante qui comblera de joie tous les fans de la série. Une fin quand même très positive pour tout le monde mais bon, on ne s'attendait pas non plus à terminer sur un drame.

Si vous voulez surtout savoir qui est l'élu du coeur de Victor, sachez que la réponse est donnée dès le tout début de l'épisode 1. Mais les twists sont encore au rendez-vous dans la vie amoureuse de l'ado. Et pas seulement pour la sienne puisque chacun des personnages à l'occasion de briller dans ces huit derniers épisodes.

Des histoires qui auraient pu continuer

Dans le dernier épisode, on se rend compte que l'action de Love Victor ne s'est déroulée que sur un an. Évidemment, malgré la fin réussie, on peut se dire qu'il y aurait eu encore de belles histoires à raconter et de belles évolutions qui auraient pu être explorées pour les personnages. L'histoire ne dit pas pourquoi Love Victor prend fin si tôt mais une chose est sûre : elle va nous manquer.