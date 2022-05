Loana, sa phrase choc face à son relooking dans Incroyables transformations : "Je mourrai en bimbo"

Loana vénère dans Incroyables transformations : "Face à moi, elle a été extrêmement polie", Nicolas Waldorf raconte

Loana avait été relookée dans Incroyables transformations sur M6. Mais Loana n'avait pas validé son relooking et avait clashé l'émission de M6. Les experts Nicolas Waldorf, Charla Carter et Léa Djadja avaient notamment changé ses cheveux longs blonds et roses, avec des extensions, pour une coupe courte et brune.

Nicolas Waldorf qui avait souligné avoir "fait le max" a de nouveau évoqué le changement radical de la gagnante de Loft Story avec Purepeople : "Face à moi, elle a été extrêmement polie. C'était une longue journée. Loana, c'est une icône qui a influencé mon enfance et mon adolescence. Alors c'était très important pour moi, un vrai challenge. On a travaillé main dans la main pendant des heures, c'était une journée exceptionnelle où on a tous allié nos pouvoirs, bien plus que d'ordinaire".

"Quand elle est arrivée, j'en ai eu les larmes aux yeux, son proche a pleuré. Tout le monde était ému" a précisé l'animateur, coiffeur et restaurateur. "Elle s'est vu dans le miroir et elle a bloqué : elle a aimé, puis non, puis si, puis non. Elle a quitté le plateau, puis elle est revenue" a-t-il ajouté à propos de celle qui a s'est confiée sur sa perte de poids récemment.

Loana "n'était pas prête", "elle ne voulait pas changer" : "Je suis une bimbo, je mourrai en bimbo" aurait-elle dit

Celui qui a sorti son livre Vous avez rendez-vous ? Oui, avec Nicolas Waldorf !, les meilleurs conseils coiffure pour trouver votre style, pense que Loana n'était pas prête pour ce relooking. "C'était très compliqué parce que je me suis rendu compte qu'elle n'était pas prête à ça, qu'elle ne voulait pas changer. Elle pensait le faire, mais elle n'avait pas envie de changer au fond" a détaillé Nicolas Waldorf, "Le lendemain, Loana est revenue pour se faire mettre des extensions et elle a dit : 'Je suis une bimbo, je mourrai en bimbo'".

"Je ne me suis pas exprimé au début. Je l'ai pris personnellement" a-t-il avoué, "M6 a annulé la diffusion de l'épisode et c'était douloureux pour moi parce que j'ai travaillé comme un fou pendant des heures. C'était très compliqué à faire. Je trouve qu'on a très bien fait notre travail".