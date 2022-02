Incroyables transformations : Loana relookée, elle dézingue l'émission, "Ils ont tout foiré"

Pour la nouvelle saison d'Incroyables transformations, ce sont des stars qui se sont prêtées au jeu et ont été relookées par les professionnels de l'émission dont le coiffeur Nicolas Waldorf. Sauf que l'une d'elles ne va pas vraiment suivre leurs conseils.

Loana a détesté participer à Incroyables transformations

En attendant la diffusion de son passage, on sait déjà que Loana n'a pas vraiment apprécié sa participation à Incroyables transformations sur M6. Pour Voici, la star qui pourrait revenir pour une saison All Stars des Anges est revenue sur son passage compliqué dans le programme et a tout dézingué, de la coiffure au stylisme. Selon l'ex-star de Loft Story, le programme aurait même carrément "ruiné" son apparence. Loana explique qu'avant le tournage, elle avait demandé à ce qu'on ne touche pas à ses cheveux puisqu'elle venait de se voir offrir des extensions... d'une valeur de 2000 euros. Un souhait non respecté selon elle. "Je mets la tête en arrière pour qu'il (Nicolas Waldorf, le coiffeur de l'émission, ndlr) coupe les pointes, là je sens un crac. Je vois mes cheveux revenir en avant sur mes épaules et j'avais plus qu'une coupe au carré ! Ils m'ont coupé 2000 euros d'extensions. Je le vois je le tue !" a-t-elle déclaré, ajoutant avoir couru se cacher pour pleurer.

Au final, l'émission aurait tenté de rattraper le coup mais ce n'était pas du goût de Loana. "Ils m'ont mis des cheveux de m*rde. C'est tellement merd*que que quand je me coiffe, la moitié part. Et mes cheveux étaient bruns ! Ils m'ont dit qu'ils allaient faire un shampoing pour les adoucir. Déjà on me ment, et d'un seul coup je regarde et je vois du brun très foncé" se souvient la candidate qui déteste cette couleur de cheveux.

"La pire télé que j'ai faite"

Et ce n'est pas tout. Loana n'a pas non plus validé la tenue choisie ni la mise en beauté. "J'ai un tailleur crème qui était trois fois ma taille. Vous voyez Casper le fantôme... Ou une meringue. Je faisais 15 kg de plus ! J'étais informe" confie-t-elle, ajoutant que même sa mère ne l'a pas reconnue. Face au miroir, Loana a donc eu une réaction très cash. "C'est bien ça ! C'est bien de la m*rde ! Je voyais ma bouche mais je ne reconnaissais pas le reste. Il n'y avait plus de Loana du tout" confie-t-elle.

Une expérience qui restera donc gravée dans la mémoire de Loana mais pas pour les bonnes raisons. "Ça a été mon pire cauchemar. C'est la pire télé que j'ai faite ! Ils ont tout foiré du début à la fin, stylisme, coiffure et maquillage. Rien n'allait !" a déclaré la star.