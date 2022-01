Les Anges : un retour pour une saison réunion All Stars... avec Jazz, Nabilla et Loana ?

Les Anges de la télé-réalité : bientôt une dernière réunion All Stars ?

Depuis Les Anges 12, il n'y a pas eu de saison des Anges de la télé-réalité sur NRJ12. Et pour cause, la chaîne a arrêté Les Anges avant une possible saison 13. Sauf qu'une réunion All Stars pourrait finalement avoir lieu pour l'émission de télé-réalité. Selon Le Parisien, après les saisons All Stars appelées Les Vacances des Anges, Les Anges pourraient être de retour pour une dernière saison All Stars différente.

La Grosse Equipe "souhaite surfer sur la tendance du moment : réunir les personnages phares de programmes marquants, comme pour Friends et Harry Potter récemment". En clair, après avoir eu droit aux retrouvailles de Jennifer Aniston, David Schwimmer et les autres "friends", ou celles de Emma Watson et Daniel Radcliffe, on pourrait se régaler devant le come-back de Jazz Correia, Nabilla Benattia, Ayem Nour ou encore Loana.

Jazz, Nabilla, Ayem, Amélie Neten et Loana au casting ?

En dehors de la production des Anges, "l'initiative vient de Fabrice Sopoglian", alias le parrain historique des Anges. C'est grâce à lui et à ses nombreux contacts que les candidats des Anges ont pu rencontrer des stars et tenter leur chance dans la musique, dans le cinéma...

Fabrice Sopoglian "compte rassembler dans une maison à Los Angeles, là où tout a commencé en janvier 2011, une vingtaine des participants emblématiques". Un casting 100% guests pour cette supposée saison All Stars avec "sur sa liste, Jazz Correia", "le cuisinier Benjamin Kahlifa (ex Top Chef), Amélie Neten", "Ayem Nour ou Rémi Notta". Et "la production aimerait également convaincre Loana d'en faire partie et bien sûr Nabilla Vergara" est-il aussi précisé. D'ailleurs, "certains visages passés par cette téléréalité ont déjà été approchés". Le projet aurait donc commencé.

"Contrairement à une saison habituelle, l'objectif ne serait pas de lancer leur carrière"

Evidement, avec un tel casting, "contrairement à une saison habituelle, l'objectif ne serait pas de lancer leur carrière. Plutôt de dérouler la réussite de chacun d'entre eux. Une occasion de se remémorer des souvenirs forts, voire de régler quelques comptes. Avec également des surprises, des guests américains et une virée à Las Vegas pour clôturer 10 ans d'antenne. Encore faut-il que cette édition spéciale intéresse NRJ12". Il faut dire qu'en dehors des mauvaises audiences, la prod des Anges avait été accusée de harcèlement. Le média a précisé que "contactée, la chaîne ne souhaite pas faire de commentaire".