Loana sur sa perte de poids folle de 140kg à 70kg : "C'est ma plus belle revanche sur moi-même"

Déjà plus de 20 ans que Loana s'est fait connaître grâce à Loft Story sur M6 ! Depuis, l'ex-candidate de télé-réalité a vécu des moments compliqués avec plusieurs tentatives de suicide et des hospitalisations en hôpital psychiatrique. Mais son corps aussi a beaucoup changé : après la prise de médicaments, elle a pris pas mal de poids et les épreuves de la vie ne l'ont pas aidée à se stabiliser. Mais aujourd'hui, Loana s'est délestée de ses kilos et s'est confiée à ce sujet.

"J'ai perdu la moitié"

Interrogée par Jordan Deluxe pour Chez Jordan sur Télé Loisirs, Loana est revenue sur sa folle transformation depuis quelques années. La star qui a détesté son passage dans Incroyables transformations a dévoilé avoir perdu pas moins de la moitié de son poids. "Je faisais 140 kilos et encore elle (la balance) n'allait que jusqu'à 140. Je suis à 70 kilos, donc j'ai perdu la moitié" a-t-elle expliqué. Pour perdre tant de kilos, tout ne s'est pas fait naturellement : Loana a subi une sleeve gastrectomie, une opération de chirurgie. "C'est juste les trois quarts de l'estomac qui sont coupés et pas l'intestin et tout le reste." a-t-elle expliqué.

Pour Loana, cette opération n'était pas anodine. "Ça a été une angoisse de me faire triturer l'intérieur, mais c'était l'opération de la dernière chance" a-t-elle confié, ajoutant : "Je suis contente. Je ne sais pas si c'est ma plus belle réussite, mais c'est ma plus belle revanche sur moi-même".