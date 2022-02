Loana (Incroyables Transformations) : "On a fait le max", Nicolas Waldorf répond à son relooking raté

Loana victime d'un relooking raté sur M6

Pour son énième retour à la télévision, Loana a récemment opté pour l'émission Incroyables transformations (M6) qui permet à des célébrités d'être relookées par des professionnels. Malheureusement, comme l'a confié la gagnante de Loft Story auprès de Voici, elle n'a pas du tout apprécié cette expérience (pas encore diffusée), la faute à une coiffure qui n'était pas à la hauteur de ses attentes.

"Je mets la tête en arrière pour qu'il (Nicolas Waldorf, le coiffeur de l'émission, ndlr) coupe les pointes, là je sens un crac. Je vois mes cheveux revenir en avant sur mes épaules et j'avais plus qu'une coupe au carré, a-t-elle déploré au magazine people. Ils m'ont coupé 2000 euros d'extensions. Je le vois je le tue ! (...) Ils m'ont mis des cheveux de m*rde. C'est tellement merd*que que quand je me coiffe, la moitié part. Et mes cheveux étaient bruns !"

Mais elle ne s'est arrêtée là, la star de la télé-réalité s'est également montrée déçue par la tenue qui lui avait été choisie et qui, selon elle, ne la mettait pas en valeur, "J'ai un tailleur crème qui était trois fois ma taille. Vous voyez Casper le fantôme... Ou une meringue". Bref, une expérience ratée pour Loana et une mauvaise pub pour l'émission.

Nicolas Waldorf donne sa version des faits

Aussi, conscient du bad buzz autour de son programme, Nicolas Waldorf a logiquement tenté de se défendre et de s'expliquer. A l'occasion d'une story postée sur Instagram ce week-end, l'expert-coiffeur a révélé que le coeur de ce conflit était lié à l'ambition derrière cette collaboration. Et pour cause, lui et son équipe auraient voulu tenter un relooking extrême.

"Loana est une icône, a-t-il rappelé. On voulait donc faire le maximum pour qu'elle arrive à se voir autrement que blonde avec des extensions et une combinaison moulante." Et c'est ce changement radical osé qui aurait en réalité totalement perturbé Loana, incapable d'assimiler sa nouvelle image, "On a fait le max, elle a aimé au début, elle n'a plus aimé ensuite, puis elle a aimé, et ensuite, elle n'a plus aimé".

Malgré tout, il n'a pas caché être surpris par la polémique actuelle tant le résultat final semblait avoir pourtant fait son effet auprès de son entourage, "En tout cas, son proche était très touché, parce que tout le monde a un peu pleuré." Aussi, pas du genre à se laisser abattre par les critiques, Nicolas Waldorf a dans un premier temps philosophé, "Au final, je pense qu'on ne peut pas convaincre tout le monde", avant d'ajouter sur une pointe d'humour, "Loana, si tu m'entends, je t'aime bien, ne me tue pas."

On a quand même des doutes sur le fait que ces explications réussissent à calmer Loana.