Les Frères Scott : bientôt une suite ? Sophia Bush ne dit pas non !

Ce mercredi 5 janvier 2022, Sophia Bush est de retour à la télévision américaine : elle est la star de la série médicale Good Sam où elle donne la réplique à Jason Isaacs. Si elle a aussi joué dans Chicago PD et dans Love, Victor, l'actrice est surtout connue pour son rôle de Brooke Davis dans Les Frères Scott. Une série toujours aussi populaire mais qui, pour l'instant, n'a pas (encore) de suite en développement malgré les demandes de certains fans. Avant Noël, Chad Michael Murray s'était confié sur un possible retour de la série et avait confié avoir des idées pour une possible nouvelle saison, lui qui a quitté la série à la fin de la saison 6. Mais qu'en pense Sophia Bush ?

Sophia Bush évoque une suite des Frères Scott

A l'occasion de son grand retour à la télévision US, Sophia Bush ne pouvait évidemment pas échapper à une question sur une possible suite des Frères Scott. Et l'actrice n'est pas totalement contre, au contraire ! Depuis plusieurs mois, elle coanime le podcast Drama Queens avec Hilarie Burton et Bethany Joy Lenz. Une preuve, selon elle, de l'intérêt du public et des actrices pour un potentiel retour du show dans le futur. "Nous disons toujours qu'il ne faut jamais dire jamais" a assuré l'actrice dans une interview donnée à CBS Mornings. Et elle l'assure, elle a, avec les interprètes de Haley et Peyton, des idées pour la suite. "Nous avons beaucoup d'idées. Mais c'est tout ce que je peux dire pour l'instant" confie aussi la star.

Pourquoi elles ont lancé le podcast Drama Queens

Aujourd'hui, Sophia Bush assume plus que jamais ses débuts dans Les Frères Scott même si participer à la série n'a pas toujours été facile. Le créateur, Mark Schwann, a été accusé de harcèlement sexuel et les actrices se sont confiées sur des scènes inappropriées. C'est d'ailleurs en partie suite à leur mauvaise expérience qu'elles ont décidé de lancer leur podcast. "Pour nous, c'était une force incroyable. La série a lancé nos carrières. On a traversé cela pendant neuf ans. Joy, Hilarie et moi avons pensé que, en tant que jeunes femmes qui avons débuté dans cette industrie, nous n'avons pas eu des expériences géniales, comme beaucoup d'autres. Pour nous, c'était un moyen de reprendre possession de notre série. C'était une façon de reprendre de la joie et du pouvoir et de jeter ce qu'il fallait à la poubelle" a-t-elle confié.