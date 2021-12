Les Frères Scott, un reboot ? Chad Michael Murray (Lucas) est chaud et a déjà des idées

Le reboot de Gossip Girl n'a pas échappé à Chad Michael Murray. Tandis que la série culte de la CW a aujourd'hui le droit à une suite portée par une nouvelle génération de personnages, épaulés à l'occasion par d'anciens héros emblématiques, l'inoubliable interprète de Lucas dans Les Frères Scott (One Tree Hill en VO) imagine à son tour cette série se retrouver au centre d'un tel projet.

Chad Michael Murray imagine un reboot pour Les Frères Scott

Après avoir confié auprès de E! News, "Je ne peux pas imaginer que cela n'arrivera pas, à un moment donné dans le temps. On nous pose la question sans arrêt", le comédien - qui a rappelé qu'il voyait encore "tout le monde entre une à deux fois par an", est persuadé qu'une suite verra le jour bientôt, "Je suis sûr qu'il y aura une sorte de version rebootée de ça".

Interrogé à ce sujet, Chad Michael Murray a même révélé qu'il était le premier à y penser, "J'ai une idée qui revient régulièrement dans ma tête, qui est de suivre une nouvelle génération qui ferait face aux problèmes actuels". Après tout, l'acteur l'a précisé, l'adolescence d'aujourd'hui n'a rien à voir avec celle d'il y a quinze ans, ce qui permettrait aux auteurs de raconter de nouvelles choses passionnantes : "Il y a tellement de nouvelles choses maintenant qui sont totalement différentes de ce qu'il pouvait y avoir à notre époque. Vous pouvez donc faire quelque chose qui permettrait à ces ados de se sentir connectés à ce qu'ils vivent réellement au lycée aujourd'hui".

Les acteurs toujours proches, retrouvailles en 2022

Pour l'heure, Chad Michael Murray n'a pas précisé quel rôle il aimerait avoir dans ce potentiel reboot (producteur ? acteur ?), mais l'idée de le revoir jouer Lucas à l'écran n'a rien d'impossible. Il l'a précisé avec humour, "Comme vous pouvez le voir, je commence à avoir quelques poils blancs [dans la barbe]", ce qui sous-entend qu'il ne faut pas que ce projet traîne en longueur si on veut le revoir...

Et ça tombe bien, alors que son groupe de discussion avec les autres stars de la série s'apprête à s'animer, "Ça va bientôt exploser car c'est presque Noël. Chaque année, je reçois près de 64 messages de la part de tout le monde", il pourrait en profiter pour amener le sujet sur la table. De même, il l'a révélé, lui et une bonne partie du casting vont également se retrouver à Paris en 2022, "La France possède une fan-base vraiment solide et fidèle envers Les Frères Scott". Et là encore, il pourrait réussir à motiver quelques personnes à le suivre dans cette aventure ! On croise les doigts.