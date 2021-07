Gossip Girl, le reboot : Savannah Smith (Monet) confirme l'homosexualité de son personnage

Dans une interview accordée à Essence, Savannah Smith s'est confié sur la personnalité de Monet : "Elle est diabolique et impitoyable. Elle est la créatrice de tous les dramas et fait pleurer les gens. (...) Monet est un personnage complexe. Dans les premiers épisodes, vous apprenez à la connaître en surface, mais ensuite, vous verrez qu'il y a une raison qui la pousse à agir ainsi." Une vraie mean girl !