Gossip Girl, le reboot : surprise, 4 personnages de la série originale de retour dans l'épisode 10 !

Moins de 10 ans après la fin de la série originale, Gossip Girl a déjà fait son retour à la télé américaine. Contrairement à la nouvelle saison de Dexter ou à la suite de Sex and The City, les producteurs n'ont pas fait revenir les acteurs principaux de la série mais se sont concentrés sur une nouvelle génération d'Upper East Siders. Et il y avait du changement. Comme par exemple avec la révélation de l'identité de Gossip Girl... dès le 1er épisode.

S'il n'est pas (encore ?) prévu que Blake Lively, Leighton Meester, Penn Badgley, Ed Westwick et Chace Crawford reprennent leurs rôles, le reboot a déjà fait plusieurs références à la série originale comme avec la présence d'un personnage surprenant ou encore de gros clins d'oeils à Serena, Blair et les autres. Et pour la fin de la saison 1, ce sont d'autres retours qui attendaient les téléspectateurs.

Les personnages de retour dans Gossip Girl sont...

Eh oui, ceux qui suivent le reboot de Gossip Girl ont eu une grosse surprise dans l'épisode 10 de la saison 1. Et pour cause : on y retrouve quatre personnages vus dans la série originale et il s'agit de... Eleanor Waldorf, Dorota, Cyrus et Vanya ! La mère et le beau-père de Blair (joués par Margaret Colin et Wallace Shawn) et le couple incarné par Zuzanna Szadkowski et Aaron Schwartz ont fait leur apparition pour fêter Hanukkah.

On y apprenait d'ailleurs que Cyrus a un lien avec Max (Thomas Doherty) : il est l'avocat de son père. Quant aux autres ? Eleanor est désormais à la tête du CFDA (Council of Fashion Designers of America, une association de designers) et est toujours proche de Dorota et Vanya et de leurs deux enfants.