Les Frères Scott : cette scène dénudée "inappropriée" a énervé Sophia Bush

Une scène que l'actrice qui vient de se fiancer a détesté tourner. "Cette scène a mené à ma première vraie engueulade avec mes boss" s'est souvenue Sophia Bush qui trouve cette scène "complètement inappropriée". Bien qu'elle a finalement décidé de la tourner, elle explique qu'elle a ensuite décidé de se venger à sa façon. "La scène d'après, je suis venue avec un col roulé et je leur ai dit 'Je mettrai des cols roulés pour toujours" confie la star.

Ses parents pas à l'aise avec les scènes dénudées

Sophia Bush a également évoqué la réaction de ses proches, et notamment de ses parents, face à ces scènes sexy des Frères Scott. "Ils n'aimaient pas les scènes de sexe. C'était gênant pour eux. En tant qu'enfant, on ne veut pas voir ses parents coucher ensemble et je ne pense pas que les parents pensent à ce que font leurs enfants non plus" explique la star.