Le Jeu de la dame, White Lines, La flamme... : les tops et flops séries de l'année 2020

En 2020, on a passé encore plus de temps devant nos télés et nos ordis. Mais comme l'an dernier, il y avait du bien et du (beaucoup) moins bien en matière de séries. Alors, qui succède à Watchmen et Mortel, nos coups de coeur de 2019, et qui, au contraire, a égalé la nullité de la saison 3 de 13 Reasons Why ?

LES TOPS

Le Jeu de la dame

Depuis sa sortie sur Netflix, Le Jeu de la dame (The Queen's Gambit en VO) n'a pas quitté le top 10 en France. Et il y a une raison évidente à ça : la série adaptée du roman de Walter Tevis est incroyable ! L'histoire, c'est celle de Beth Harmon (Anya Taylor-Joy), une orpheline qui va se apprendre à jouer aux échecs avec le concierge de son orphelinat. Une passion qui va devenir sa vie, la jeune femme arrivant à se faire une renommée nationale puis mondiale, dans ce milieu très fermé et dominé par les hommes. Mais la prodige des échecs a un problème d'addictions au librium et à l'alcool, qui pourrait bien mettre en péril ses ambitions... Des épisodes très bien écrits et réalisés, qui ont fait aimer les échecs à des millions d'abonnés Netflix. Même l'actrice principale, Anya Taylor-Joy, ne savait pas du tout y jouer avant de décrocher le rôle. Mais les scènes sont si captivantes qu'il est impossible de ne pas trouver ce jeu passionnant. Le casting aussi a participé au succès du show, Anya Taylor-Joy étant remarquable dans son personnage de femme tiraillée entre son passé douloureux, son envie de réussir et ses dépendances. Et les acteurs qui l'entourent comme Thomas Brodie-Sangster et Harry Melling sont également très justes et authentiques dans leur jeu.

Disponible sur Netflix.