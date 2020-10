Le bureau des légendes : pas de saison 6 mais un spin-off en préparation

Vous n'avez pas aimé la fin de la saison 5 du Bureau des Légendes ? Pas de chance, il s'agissait du dernier épisode de la série de Canal+. Malgré l'envie de Mathieu Kassovitz de poursuivre l'aventure avec une saison 6, Eric Rochant - le créateur, a profité de son passage au festival Canneséries pour annoncer avoir tourné la page de cette histoire.

Un spin-off en préparation pour Le bureau des légendes

Cependant, le papa de Malotru l'a aussitôt assuré, "Le Bureau des légendes n'est pas terminé, en tout cas moi j'ai fini ma proposition". Traduction ? La série principale est peut-être arrivée à son terme, mais son univers a encore des choses à raconter et c'est ça qui devrait prochainement être exploité.

"C'est plutôt proche du spin-off ou du reboot. Il y aura une nouvelle proposition de série qui sera dans l'esprit et la philosophie du Bureau des légendes" a-t-il ainsi révélé. Et la bonne nouvelle pour les fans de la première heure, c'est que cette série dérivée pourrait se faire "avec des personnages du Bureau des légendes, très probablement."

On ne sait pas encore avec qui, ce que racontera précisément l'histoire et ce qui la différenciera du Bureau des Légendes, "c'est en train d'être écrit. (...) Ça prend du temps de concevoir les choses", mais on a forcément hâte d'en découvrir le résultat.