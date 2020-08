Le Bureau des Légendes saison 6 : une suite sans les personnages ? Mathieu Kassovitz se confie

Mathieu Kassovitz aime la fin du Bureau des Légendes

Au printemps dernier, afin de conclure la saison 5 du Bureau des Légendes sur Canal+ et possiblement de cette histoire, Eric Rochant avait étonnamment décidé de passer la main à Jacques Audiard. Problème, la main-mise du réalisateur sur la série n'avait pas convaincu tout le monde au point de voir les derniers épisodes et la direction de l'intrigue être vivement critiqués sur les réseaux sociaux.

Un sentiment partagé par Mathieu Kassovitz, l'interprète de Malotru ? Non. Au micro du Parisien, l'acteur a au contraire révélé, "Je la trouve très bien cette fin". Néanmoins, il a également confessé comprendre la déception des fans, "De toute façon, c'est très difficile de terminer une série : moi, je n'aime pas la fin des Sopranos". Bref, la frustration était donc inévitable.

L'acteur prêt pour une saison 6

Cependant, afin d'éviter à la série de s'arrêter sur une note négative et permettre aux fans de se réconcilier avec, Mathieu Kassovitz milite déjà pour une saison 6 à l'ancienne. Là où les premières rumeurs laissent entendre que Le Bureau des Légendes pourrait bénéficier d'un reboot avec de nouveaux décors et de nouveaux personnages, le comédien aimerait repousser cette idée d'un an, "La série va me manquer. A la place des scénaristes, je ferais une sixième saison avec nous et puis je remplacerais tous les agents." Une idée plutôt cool sur le papier mais difficile à mettre en place, la faute au nouveau projet d'Eric Rochant qui l'éloignerait forcément de ce retour.

Quoi qu'il en soit, une chose est sûre pour celui qui se glisse dans la peau de Guillaume Debailly : Eric Rochant ou non, retour de Malotru ou non, cet univers est loin d'être terminé, "Cette série a des jambes, elle peut courir longtemps."