Le Bureau des légendes : le créateur tourne la page avec une nouvelle série d'espionnage à venir

Près de deux mois après la diffusion des derniers épisodes de la saison 5 du Bureau des Légendes, de nombreux fans font encore la grimace et espèrent aujourd'hui un retour de Eric Rochant (le créateur) derrière la caméra afin de donner vie à une possible saison 6 qui pourrait les réconcilier avec cette histoire. Malheureusement, cela ne devrait pas arriver. En tout cas, pas de sitôt. Le papa de Malotru - qui avait déjà laissé sa place à Jacques Audiard durant le récent final, semble en effet avoir réellement tourné la page.

Nouveau gros projet pour Eric Rochant

C'est Deadline qui révèle l'information, Eric Rochant vient tout simplement de s'associer à Tomorrow Studios (à l'origine des séries Snowpiercer ou Hanna) afin de développer sa première fiction télé internationale. Et à la surprise générale, il restera dans un univers qu'il connait bien puisque cette nouvelle série nous plongera à nouveau dans le monde de l'espionnage.

Peu d'informations sont actuellement connues à ce sujet (chaîne/plateforme concernée ? titre ? casting ?), mais le site américain révèle déjà son concept : "Cette série suivra les vies de différents agents des renseignements aux USA, en Chine, en Russie, au Royaume-Uni et en France. On s'intéressera à ces espions qui sont impliqués dans des missions qui leur permettent de tous se rencontrer, s'affronter et se manipuler. Ils sont à la fois alliés et ennemis".

Un projet qui s'annonce donc particulièrement ambitieux et qui verra Eric Rochant en prendre les commandes au poste de showrunner et producteur exécutif, aux côtés de Marty Adelstein et Becky Clements. De quoi mettre fin aux espoirs d'une suite pour Le Bureau des Légendes ? Cela ne devrait en tout cas pas motiver Mathieu Kassovitz à revenir...