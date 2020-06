Le Bureau des Légendes saison 6 : Malotru de retour dans une suite ? Mathieu Kassovitz est prêt

On le sait, l'esprit du Bureau des Légendes - la série de Canal+, n'est pas encore mort. Il y a quelques semaines, Fabrice de La Patellière, le directeur de la fiction de Canal+, confirmait ceci : "Le Bureau des légendes continue à vivre. Dans l'esprit d'Eric Rochant ce n'est pas une saison 6 [qui sera produite], mais un nouveau cycle." De quoi s'attendre à un spin-off ? Un reboot ? Un prequel ? Difficile à dire pour le moment, mais une chose est déjà sûre, malgré un sentiment de conclusion apportée à son personnage dans le dernier épisode de la saison 5, Mathieu Kassovitz est prêt à revenir.

Malotru de retour dans Le Bureau des Légendes ?

Invité de l'émission Les Grandes Gueules sur RMC ce vendredi 5 juin, l'interprète de Guillaume Debailly - interrogé sur l'avenir du personnage, "est-ce que Malotru reviendra ?", n'a pas hésité à déclarer, "Il faut appeler Eric Rochant [Le créateur] et le menacer quoi", avant d'ajouter, "J'ai très envie, je pense qu'on en a tous très envie".

Et visiblement, le comédien est persuadé que Eric Rochant - qui a pourtant juré qu'il en avait terminé avec cet univers, pourrait même finir par se laisser convaincre de reprendre le contrôle du navire. Alors qu'il avait donné carte blanche à Jacques Audiard pour filmer les derniers épisodes de la saison 5 (ce qui n'a pas plu au public), le papa du Bureau pourrait se montrer sentimental, "Je pense qu'Eric est très fatigué de ce qu'il a vécu cinq ans durant avec Le Bureau des légendes car il n'a pas arrêté, parce qu'il fallait fournir tous les ans. Je pense qu'il va prendre un an sabbatique et que ça va travailler dans sa tête et qu'il va revenir..."

On croise les doigts...