La Flamme : Canal+ va célébrer la Jean Guile le 14 novembre

La France peut souffler, le Covid-19 n'aura pas la peau de la Jean-Guile. Si l'épidémie a déjà contrecarré les plans des cinéphiles avec les reports en 2021 des sorties de nombreux films au cinéma et des mélomanes avec les annulations de nombreux concerts, la plus célèbre fête de notre pays ne cédera pas face au virus.

La Jean Guile enfin célébrée

Ainsi, c'est le 14 novembre prochain que la Jean-Guile sera enfin célébrée cette année ! Et pour ceux qui, comme Marc - le personnage de Jonathan Cohen dans la série La Flamme (Canal+), ne savent honteusement pas ce qu'est cet événement, il s'agit tout simplement de la journée préférée des Français et qui rend hommage à Jean-Guile, ce célèbre boulanger aux bras trop courts.

On vous le rappelle, cette fête consiste notamment à se déguiser entre amis et à passer son temps à tartiner ses plus belles baguettes de son meilleur beurre. Toutefois, attention, même si cette année 2020 est exceptionnelle, il sera impératif de ne pas oublier deux de ses fondamentaux : interdiction d'applaudir ET interdiction de célébrer la Jean Guile entre 15h40 et 19h. Autrement...

Canal+ prépare l'événement

A noter que durant cette période de confinement qui peut éloigner certaines personnes de leurs proches, Canal+ a décidé de nous aider à garder le sourire. Aussi, rendez-vous sur les réseaux sociaux de la chaîne cryptée ce samedi 14 novembre (de 8h à 15h40 / 19h à minuit) afin de fêter la Jean-Guile comme il se doit à travers quelques surprises.

Et d'ici-là, on vous laisse vous mettre dans l'ambiance avec l'hymne officiel de la fête !