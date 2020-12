Fear The Walking Dead saison 7 : la série renouvelée pour de nouveaux épisodes

Fear The Walking Dead renouvelée

Les morts vivants sont bien en vie. Alors que The Walking Dead prendra fin au terme de sa saison 11 aux USA d'ici 2021/2022, son spin-off Fear The Walking Dead ne semble pas encore prêt à s'arrêter. AMC vient de l'annoncer, la première série dérivée de cet univers zombifique vient en effet d'être renouvelée pour une saison 7.

Dans un post Twitter, le compte officiel de la fiction horrifique a par ailleurs déclaré, "Le passé est mort... mais le futur est radieux", ce qui nous laisse notamment espérer que la saison 7 pourrait même ne pas être la dernière. Comme quoi, l'année 2020 est également capable de bonnes nouvelles.

Madison de retour ?

Bien évidemment, aucune révélation n'a encore été faite au sujet de cette suite, la saison 6 étant toujours en cours de diffusion sur AMC et OCS. Toutefois, au regard de l'évolution actuelle de l'intrigue, il n'est pas impossible que cette future saison 7 soit celle de la résurrection. On l'a récemment constaté, un retour à l'écran de Madison (Kim Dickens) semble être de plus en plus teasé par l'équipe créative.

Interrogé à ce sujet par ComicBook, Ian Goldberg (co-showrunner) n'a pas hésiter à confesser, "Il y a toujours une chance qu'elle revienne. On ne peut pas en dire de plus sur qui a sauvé Morgan, il y a déjà la note. On a vu que c'était quelqu'un qui avait un objectif très important quand elle a dit à Morgan qu'il avait encore des choses à faire. C'est quelqu'un que Morgan ne connait pas. Quand on révélera qui est la personne qui a sauvé tout le monde, cette note va prendre un tout autre niveau de résonnance au niveau de sa signification". A suivre.