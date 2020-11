Fear The Walking Dead saison 6 : Madison bientôt de retour ? Le showrunner se confie

Le retour de Madison en préparation ?

Les scénaristes de Fear The Walking Dead sont-ils en train de préparer le plus gros twist de la série ? La question mérite d'être posée devant l'étonnant puzzle qui semble s'assembler devant nos yeux. Alors que Morgan a récemment été sauvé par un(e) survivant(e) anonyme, Alicia a profité du final de la mi-saison 6 de la fiction horrifique diffusé ce dimanche 22 novembre 2020 pour mentionner pour la première fois depuis des années... l'existence du stade de baseball.

Le lien entre les deux ? Souvenez-vous, la dernière fois que l'on avait pu apercevoir ce fameux stade, c'était durant la saison 4 de Fear The Walking Dead quand Madison Clark se sacrifiait en y mettant le feu afin de piéger des zombies et protéger sa famille. Or, c'est un détail qui n'avait pas échappé aux fans à l'époque, la mort de l'héroïne incarnée par Kim Dickens était simplement induite mais jamais montrée à l'écran. Aussi, nombreux sont ceux à avoir toujours imaginé qu'elle avait réussi à s'en sortir miraculeusement et nombreux sont ceux aujourd'hui à penser que l'inconnue qui a sauvé Morgan n'est autre que Madison.

Le showrunner entretient le mystère

Impossible ? Un simple fantasme des fans ? Au contraire, la porte semble réellement ouverte. Interrogé par ComicBook sur un potentiel retour de l'héroïne, Ian Goldberg (co-showrunner) a déclaré, "Il y a toujours une chance." Puis, sans jamais confirmer quoi que ce soit, il n'a pu s'empêcher de préciser que ce personnage a / aura une réelle importance dans cet univers, "On ne peut pas en dire de plus sur qui a sauvé Morgan, il y a déjà la note. On a vu que c'était quelqu'un qui avait un objectif très important quand elle a dit à Morgan qu'il avait encore des choses à faire. C'est quelqu'un que Morgan ne connait pas." Et ça tombe bien, il est arrivé juste après la disparition de Madison.

Une chose est sûre, que ce soit Madison ou non derrière ce mystérieux personnage, la révélation bouleversera les fans et l'histoire. Le showrunner l'a confié, "Quand on révélera qui est la personne qui a sauvé tout le monde, cette note va prendre un tout autre niveau de résonnance au niveau de sa signification".

Vivement la suite, qui ne sera malheureusement pas diffusée avant 2021 sur AMC et en US+24 sur Canal+ Séries.