Fear The Walking Dead saison 6 : le retour de Madison caché dans la bande-annonce ? L'actrice répond

Fear The Walking Dead saison 5 : Madison de retour ? Lennie James répond à la théorie

On ne connait pas encore la date du retour de Fear The Walking Dead avec sa saison 6, mais certains fans s'interrogent déjà sur le possible retour de Madison, persuadés de l'avoir repérée dans la bande-annonce. Mais est-ce vraiment le cas ? Kim Dickens qui l'interprète a répondu. Attention spoilers.

Règle n°1 dans le monde des séries : ne jamais croire ce que l'on ne voit pas. Aussi, même si les scénaristes de Fear The Walking Dead ont laissé entendre que Madison était morte lors de l'épisode 8 de la saison 4 - elle s'enfermait dans un stade en compagnie d'une horde de zombies, son corps déchiqueté n'a jamais été dévoilé à l'écran. Autrement dit, l'espoir de sa survie existe. Madison de retour ? Et cet espoir a pris un nouveau tournant après la récente mise en ligne de la bande-annonce de la saison 6 par AMC. La raison ? Durant un court plan (voir ci-dessous), on y aperçoit une silhouette aux cheveux longs enfermée dans une cage. Et forcément, certains fans ont rapidement imaginé qu'il ne pouvait que s'agir de l'héroïne incarnée par Kim Dickens. Alors, véritable teasing ou triste fantasme désespéré des spectateurs ? Malheureusement, c'est la seconde option qui semble se confirmer. A l'occasion d'une session de questions/réponses organisée sur Instagram, la comédienne a en effet nié être concernée par cette séquence : "Je crois que des fans sur Internet ont pensé qu'il s'agissait d'un teasing et que Madison allait revenir. Mais ce n'est pas moi [sur le plan]. Je suis désolée". Bon, les plus optimistes noteront tout de même qu'elle a simplement nié être sur ce plan mais pas son retour dans la série... A suivre ?