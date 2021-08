Le Dernier Mercenaire : bientôt une suite pour le film ? Le réalisateur nous répond

Le Dernier Mercenaire 2 en préparation ?

Alors que les abonnés Netflix espèrent une saison 4 pour Virgin River, une saison 3 pour Mes premières fois ou encore une saison 2 pour Sex/Life, ils aimeraient aussi une suite pour le film Le Dernier Mercenaire. Le thriller d'action avec Jean-Claude Van Damme est dans le top 10 sur Netflix. Côté casting, JCVD est entouré par Samir Decazza (Validé, La Flamme), Assa Sylla (Bande de filles, Skam), Alban Ivanov, Éric Judor, Patrick Timsit ou encore Miou-Miou. Et beaucoup de fans rêvent déjà d'une suite. Mais Le Dernier Mercenaire 2 est-il prévu ?

Le réalisateur du film, David Charhon (Cyprien avec Élie Semoun, Les Naufragés avec Daniel Auteuil, De l'autre côté du périph avec Omar Sy) a parlé de ce sujet à PRBK /FilmsActu. "Si cela fonctionne, oui. Je ne peux parler que pour moi mais l'envie de faire une suite est là, avec ce cast, avec Jean-Claude (Jean-Claude Van Damme, ndlr)" a-t-il avoué, partant pour une suite.

"J'ai tendance à imaginer une franchise"

Mais malheureusement, ce n'est pas Jean-Claude Van Damme, qui s'était confié à PRBK sur Lukas, qui pourra décider. Ni David Charhon ou même Netflix. Cette décision revient aux abonnés de la plateforme de streaming comme l'a expliqué le réalisateur : "La décision ne nous appartient pas. A Netflix non plus. C'est au public de décider. Mais oui on y retournera avec plaisir. C'était une aventure géniale. Cela a été un film difficile à faire mais j'ai adoré ce tournage".

En tout cas, lui est prêt à faire une suite. "J'ai tendance à imaginer une franchise" a-t-il assuré, en rappelant : "La fin du film montre la naissance d'une équipe et ouvre une porte à une suite. C'est ce que j'avais déjà sur L'autre côté du périph et on fait une suite. S'il y a une franchise, on sera là. D'ailleurs il y a une scène post-générique".

