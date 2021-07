Virgin River saison 4 : 9 théories sur la suite (potentielle) de la série Netflix

Virgin River saison 4 : nos théories pour la suite de la série Netflix avec Alexandra Breckenridge (Mel) et Martin Henderson (Jack)

Attention spoilers ! Après une saison 3 de Virgin River pleine de surprises et de rebondissements et des gros cliffhangers à la fin, les fans espèrent une saison 4. La showrunner Sue Tenney et les acteurs, dont Alexandra Breckenridge (Mel) et Martin Henderson (Jack), ont aussi envie d'une suite même si rien n'est commandé ni officiel pour l'instant. Et la série Netflix est toujours dans le top Netflix, donc une saison 4 devrait bien voir le jour, même si ce n'est pas encore sûr. Voilà donc nos 9 théories sur la possible suite de Virgin River.

2. Le bébé de Mel ne serait pas celui de Jack Mais la demande en mariage de Jack (qui a déjà été marié) n'est pas la seule grosse surprise de la fin de la saison 3 de Virgin River. Mel a annoncé à Jack être enceinte. Sauf que cette grossesse risque de mettre leur couple à rude épreuve, encore une fois : elle serait peut-être enceinte de son mari décédé Mark et non de son fiancé Jack... "Ce serait immensément difficile" a reconnu Alexandra Breckenridge à E !, "Ce serait extrêmement difficile, surtout pour Jack. S'il va rester dans les parages, s'il est dévoué à Mel, ça va être difficile, d'avoir un bébé qui est le bébé de son défunt mari. C'est juste, comme, demander beaucoup". Mais va-t-on savoir si c'est bien Mark le père biologique de l'enfant de Mel ? La showrunner Sue Tenney a expliqué à TVLine : "Vous connaîtrez l'identité du père d'ici la fin de la quatrième saison".

3. Charmaine et Todd VS Jack : la guerre pour les jumeaux devrait s'amplifier Charmaine (Lauren Hammersley) et son mari Todd (Patrick Sabongui) vont encore être en guerre contre Jack. Et ce sera encore à cause de la garde des jumeaux. Todd veut vivre sa vie avec Charmaine loin de Virgin River et et Jack, le père biologique des bébés. Il veut adopter les enfants pour devenir le père des jumeaux. Mais Jack ne se laissera pas faire et devrait demander de l'aide à sa soeur Brie, avocate, comme l'a déclaré Sue Tenney à TVLine : "Nous utiliserons le fait que Brie soit avocate".

4. Hope serait toujours en vie et devrait être de retour dans la saison 4 Hope (Annette O'Toole) était absente de la saison 3 de Virgin River à cause de la pandémie de coronavirus. Mais la showrunner Sue Tenney a assuré à Entertainment Weekly qu'elle devrait être de retour dans la saison 4, s'il y en a une. Cela veut donc dire que Hope va survivre à son hospitalisation ? "Nous allons de l'avant. Pour nous, c'est le rétablissement et ce à quoi elle doit faire face - une blessure traumatique au cerveau. L'hôpital et la convalescence, ce n'est pas vraiment l'univers de notre série. Mais nous sommes très attachés à la vérité des choses, donc nous allons aller jusqu'au bout de ce qui est le meilleur rétablissement pour elle. Nous nous en tenons toujours aux paramètres médicaux, mais nous savons aussi à ce stade ce que nous aimons faire, à savoir des histoires compliquées basées sur le drame émotionnel" a-t-elle indiqué. Hope devrait donc retrouver Doc (Tim Matheson), sorry Muriel (Teryl Rothery) ! La showrunner a d'ailleurs précisé à US Weekly : "Personnellement, j'adore Hope. J'aime le personnage, donc nous nous sommes activés dans la salle des auteurs pour voir comment nous pouvons la garder en vie dans la série, avec un accès limité" et "j'aimerais que Hope revienne". Lynda Boyd qui joue Lilly a aussi ajouté à Radio Times : "Je suis presque sûre qu'Annette reviendra en tant que Hope".

5. Lilly de retour dans la suite de la série Netflix, malgré sa mort ? Et en parlant de Lynda Boyd qui incarne Lilly, cette dernière a précisé à Radio Times qu'elle sera de retour dans la possible saison 4 de la série Netflix. Eh oui, même si elle est décédée, son perso devrait être présent : "Quand j'ai eu cette discussion ce jour-là avec les producteurs, ils ont dit que le plan était de me faire revenir dans des flashbacks - comme le mari de Mel, son mari mort". Et c'est Tara (Stacey Farber), la fille de Lilly, qui devrait élever sa petite soeur Chloé : "Personne n'a encore rien dit. Pour autant que je sache, Tara s'occupera de Chloé".

6. On devrait en apprendre plus sur le passé de Doc et son petit-fils Quant à Doc, grosse révélation à la fin de la saison 3 : il aurait un petit-fils caché. Celui-ci débarque à Virgin River dans le finale season. Et on devrait donc en apprendre un peu plus sur Doc, son passé et ses secrets de famille. "Nous n'avons pas vraiment traité du passé de Doc" a détaillé Sue Tenney à TVLine, "Nous avons seulement parlé de son passé médical. Toutes vos questions sur Doc trouveront une réponse dans la saison 4. C'est un ajout très intéressant, un autre outsider à Virgin River. Il porte un secret qui sera dévoilé. Ce sera intéressant à voir. L'attente en vaut la peine !".

7. Brady innocent et toujours en couple avec Brie ? Brady (Ben Hollingsworth) s'est fait arrêter par la police alors que Brie (Zibby Allen) lui avait donné une deuxième chance. Il est accusé d'avoir tiré sur Jack, le frère de sa chérie Brie. Sauf que Brady même s'il était dans notre liste des suspects, serait innocent, il ne serait pas le tireur selon Ben Hollingsworth. L'interprète de Brady a en effet déclaré à TVLine : "J'aimerais croire qu'il ne l'a pas fait, mais c'est parce que je joue son rôle", "étant si proche de lui, je ne crois pas que c'est quelqu'un qui ferait ça, quel que soit son état d'esprit". D'ailleurs, Brie devrait rester en couple avec Brad et croire son innocence : "Je pense qu'elle veut le croire", "il a admis avoir assisté à la fusillade, il a admis être en prison et il s'est vraiment ouvert à elle. Il a dit qu'il n'avait rien à cacher, alors pour que cela se produise et se déroule de la façon dont ça s'est passé, elle est certainement confrontée à cette lutte interne : 'Ai-je pris la mauvaise décision ? Est-ce que j'ai juste un mauvais jugement de caractère ?'". Mais aura-t-on enfin le nom du tireur dans la possible saison 4 ? Qui a tiré sur Jack dans la saison 2 de Virgin River ?

8. Christopher devrait être enlevé, Paige pourrait revenir dans Virgin River Preacher (Colin Lawrence) a été roulé par une amie de Paige (Lexa Doig). Il a été drogué et se retrouve seul, inconscient dans la forêt, pendant que Wes (Steve Bacic) semble prêt à enlever son fils Christopher (Chase Petriw). Christopher devrait donc être kidnappé et Preacher partira à sa recherche dans la saison 4, s'il y en a une. Paige pourrait donc éventuellement revenir pour retrouver son enfant.

9. Ricky et Lizzie de nouveau en couple malgré l'ex et la distance ? Ricky (Grayson Maxwell Gurnsey) et Lizzie (Sarah Dugdale) pourraient de nouveau sortir ensemble. Car même si elle est en couple avec son ex Parker (Markian Tarasiuk), Lizzie refuse de partir avec lui à la fin de la saison 3. Et alors que Ricky s'est engagé dans les Marines, ils pourraient se redonner une chance et vivre une relation amoureuse à distance. Grayson Gurnsey a d'ailleurs confié à TVLine : "J'espère vraiment qu'ils se remettront ensemble, mais dans des conditions mutuelles où elle lui a pardonné et où il a appris sa leçon - non pas par honte ou culpabilité, mais par une véritable compréhension de ses sentiments. C'était le problème de Ricky cette saison. Il a compris qu'il avait fait une erreur, mais il ne l'a jamais vraiment pris à coeur. C'est ce qu'il doit apprendre s'il veut se remettre avec elle - il doit comprendre ses sentiments".

