Virgin River saison 3 : Martin Henderson (Jack) réagit au gros secret de son personnage

Attention spoilers, ne lisez pas l'article si vous n'avez pas fini la saison 3 de Virgin River !

Martin Henderson réagit au gros secret de Jack, révélé dans la saison 3

Alors que la showrunner espérait une saison 3 de Virgin River, elle espère désormais une saison 4 pour Virgin River. Depuis qu'elle est dispo sur Netflix, la saison 3 de Virgin River est dans le top 10 Netflix, tant les épisodes comportent encore plein de surprises. Mel (Alexandra Breckenridge), Jack (Martin Henderson), Doc (Tim Matheson), Hope (Annette O'Toole), Preacher (Colin Lawrence), Brady (Ben Hollingsworth) ou encore Brie (Zibby Allen) ont eu leurs lots de rebondissements. Entre l'absence de Hope, la demande en mariage et la grossesse, il s'en est passé des choses dans la petite bourgade ! Et Brie a même révélé un gros secret de son frère Jack à Mel : Jack est divorcé, il a été marié étant plus jeune avec une certaine Mandy.

Martin Henderson qui joue Jack a lui-même été choqué en lisant le scénario. L'acteur a raconté sa réaction face au secret de son personnage à TVLine : "J'ai failli recracher mon café quand j'ai lu ça dans le scénario. Comme la plupart des téléspectateurs, et certainement comme Mel, j'étais choqué et confus. J'ai appelé la showrunner et je lui ai demandé : 'Quoi, il est marié ? Pourquoi je ne le savais pas ?' Je me suis offusqué pour Mel. Pourquoi Jack n'aurait-il pas partagé cette information si importante ?". Car comme PRBK l'avait prédit dans ses théories sur la saison 3, Mel et Jack sont enfin en couple, et cette révélation vient un peu tout gâcher.

Mandy dans Virgin River saison 4 ? "C'est possible"

Mais dans l'épisode 6 de la saison 3 de Virgin River, lorsque Mel avoue à Jack qu'elle sait qu'il a été marié, il explique ne rien lui avoir dit car Mandy n'était pas importante pour lui. "Il n'y a pas grand chose à dire. Nous nous sommes mariés dès la fin du lycée, j'ai rejoint les Marines et elle a demandé le divorce quand je suis parti en Irak. Le mariage a duré moins de trois mois. Je n'y pense jamais" a ainsi indiqué le proprio du bar.

"Cette relation n'a jamais eu le temps de devenir quelque chose de profond ou sérieux. Ce n'était pas le grand amour, je pense qu'elle a voulu se marier, il a dit oui. Il était jeune" a confirmé l'interprète de Jack. C'est uniquement pour ça qu'il a caché son ex mariage à Mel. La showrunner Sue Tenney a ajouté : "C'est le genre de choses qu'on découvre quand on apprend à connaître quelqu'un, et Mel et Jack n'en sont pas encore à ce point-là. Notre série évolue lentement".

Mandy sera-t-elle dans la possible saison 4 de Virgin River ? Martin Henderson a répondu que "cela compliquerait encore plus les choses", et "dans cette série, c'est possible".