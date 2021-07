Virgin River : une saison 4 pour la série ? La showrunner l'espère et se confie déjà sur la suite

Une saison 4 pour Virgin River ? La showrunner a déjà des idées pour Mel et Jack dans la possible suite

Virgin River cartonne sur Netflix, chaque saison est en top 10 Netflix dès sa sortie. Après une saison 1 et une saison 2 pleines de rebondissements, la saison 3 de Virgin River est encore plus bluffante. Le final de la saison 3 a surpris beaucoup de fans de la série, les laissant avec de nombreuses questions. Mais y aura-t-il une saison 4 pour Virgin River ? Les fans de la série Netflix auront-ils les réponses dans une possible suite ? Production Weekly a révélé que la saison 4 de Virgin River devrait être tournée entre le mois d'août 2021 jusqu'à novembre 2021. Alors que le renouvellement de la série n'a pas été officialisé par la plateforme de streaming, le tournage de la suite serait donc déjà prévu. Attention spoilers !

Sue Tenney, la showrunner de Virgin River, était confiante pour la saison 3. Et là encore, elle semble confiante pour une saison 4, les audiences de la saison 3 devant être bonnes. La boss a confié à TVLine qu'elle avait déjà des idées pour une possible saison 4. En effet, Mel (Alexandra Breckenridge) est enceinte mais ne sait pas si le bébé est de Jack (Martin Henderson) ou de Mark (Daniel Gillies). "Vous connaîtrez l'identité du père d'ici la fin de la quatrième saison" a ainsi répondu Sue Tenney.

Quant à Charmaine (Lauren Hammersley) qui veut la garde exclusive des jumeaux, là aussi elle sait d'avance ce qu'elle veut pour la possible saison 4. Jack devrait être aidé par sa soeur Brie (Zibby Allen) qui est avocate : "Nous utiliserons le fait que Brie soit avocate".

Elle voudrait aussi revoir Hope et parler du passé de Doc dans la possible saison 4

Quant à Hope (Annette O'Toole), dont l'absence en saison 3 a été expliquée, elle devrait être de retour dans la possible saison 4 de Virgin River. Sue Tenney a en effet assuré qu'elle "aimerait que Hope revienne". Elle devrait donc survivre à son hospitalisation. Et concernant Doc (Tim Matheson), le médecin devrait être encore plus présent dans la saison 4 de Virgin River si Netflix commande la suite. D'autant que son supposé petit-fils a débarqué à la fin de la saison 3...

"Nous n'avons pas vraiment traité du passé de Doc" a avoué Sue Tenney, "Nous avons seulement parlé de son passé médical. Toutes vos questions sur Doc trouveront une réponse dans la saison 4. C'est un ajout très intéressant, un autre outsider à Virgin River. Il porte un secret qui sera dévoilé. Ce sera intéressant à voir. L'attente en vaut la peine !".