Virgin River saison 3 : Hope absente des épisodes, voilà pourquoi

La showrunner révèle pourquoi l'actrice ne pouvait pas être là et assure son retour pour une possible saison 4

Mais pourquoi Hope est-elle absente de la saison 3, alors qu'elle fait partie du casting principal ? La showrunner Sue Tenney a révélé à TVLine que son absence "c'était totalement" à cause "de la pandémie" de coronavirus. L'actrice Annette O'Toole "ne pouvait pas voyager, donc nous avons dû pivoter. En fait, j'aime beaucoup ce à quoi nous sommes arrivés. Je pense que cela fonctionne très bien" a-t-elle indiqué. Et même si Hope n'est pas là en "présentiel", elle reste dans les intrigues. "Il était primordial qu'elle reste présente dans la série, même si elle ne joue que dans quelques épisodes. On parle d'elle, je la garde au premier plan" a ainsi déclaré la showrunner.

Sue Tenney a aussi précisé à Entertainment Weekly que "s'il y a une saison 4, tout le monde étant vacciné désormais, et la pandémie n'étant plus ce qu'elle était, on espère vraiment que Hope sera de retour". Donc malgré l'absence de Hope en saison 3 à cause du Covid-19, elle sera bien de retour dans la saison 4 si Virgin River est renouvelée. "Lorsqu'on arrivera au fameux moment du renouvellement de voeux, on va vouloir le montrer, avec Annette" a-t-elle ajouté, "Mais d'ici là, les deux personnages ont chacun des soucis qui mettent cette cérémonie en second plan, mais qui exacerbent aussi leurs sentiments l'un pour l'autre".