Virgin River saison 3 : Alexandra Breckenridge et Martin Henderson annoncent la suite !

Deux nouvelles actrices au casting !

Très peu d'info ont été dévoilées à ce jour, mais on sait déjà que deux nouvelles actrices rejoignent le casting pour la saison 3 de Virgin River. La première ? Zibby Allen, vue dans The Flash, For the people, The Twilight zone ou encore Bates motel. Elle jouera le rôle de Brie, la soeur de Jack décrite comme une avocate "intelligente, hard, changeante et très amusante".

La deuxième ? Stacey Farber (Degrassi : Nouvelle génération, Unreal et bientôt dans Superman et Loïs). Elle se glissera dans la peau de Tara, la fille de Lily qui lui vient en aide avec son bébé Chloé, aka sa petite soeur, tandis que ses trois autres frères et soeurs habitent loin de Virgin River.