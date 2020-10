Superman & Lois saison 1 : une nouvelle Supergirl dans la série après le départ de Melissa Benoist ?

Une nouvelle Supergirl à venir ?

En septembre dernier, Melissa Benoist a pris tout le monde de court en annonçant son intention de quitter Supergirl. Dans un message posté sur Instagram, l'interprète de Kara révélait notamment que la saison 6 à venir en 2021 serait la dernière de la série, la faute à son envie de tourner la page, "Je suis excitée de planifier la conclusion de cette aventure géniale et j'ai hâte que vous voyiez ce que l'on vous prépare. Je vous promets que ce sera une sacrée saison finale".

Cependant, à en croire la folle rumeur du moment, la fin prochaine de Supergirl pourrait ne pas véritablement marquer la fin des aventures de cette super-héroïne. Comment ? Pourquoi ? C'est du côté de Superman & Lois - son futur spin-off porté par Tyler Hoechlin et Bitsie Tulloch, que l'on pourrait avoir la réponse.

Un personnage qui intrigue

L'information a récemment été annoncée, l'actrice Stacey Faber (vue dans Degrassi, The Next Generation) a en effet été castée dans cette nouvelle série dérivée au sein du Arrowverse afin d'incarner Leslie Larr, un personnage inédit dans le monde de DC. Enfin presque. Car comme l'ont immédiatement remarqué certains fans, le choix de ce prénom a finalement de quoi interroger.

La raison ? Il se rapproche étonnamment et fortement du nom de Lesla-Lar, qui n'est autre qu'une vilaine Kryptonienne qui jalouse et déteste de tout son âme Supergirl. Dans les comics, Lesla-Lar - une scientifique de génie, est notamment connue pour son travail aux côtés de Lex Luthor dont elle profite des ressources afin d'imaginer une façon de récupérer les pouvoirs de Kara, la kidnapper et lui voler sa place sous le costume. Rien que ça.

L'étonnante théorie

Alors attention, rien ne dit que Leslie Larr suivra la même trajectoire dans Superman & Lois. Néanmoins, on le sait, il faut toujours se méfier des coïncidences et on ne peut donc s'empêcher d'imaginer que les scénaristes n'ont pas choisi un tel prénom au hasard et préparent au contraire quelque chose de spécial. Tandis que le Arrowverse est connu pour avoir déjà modifié les histoires de certains personnages emblématiques, il n'est désormais pas idiot de penser que Leslie pourrait accidentellement récupérer les pouvoirs de Kara.

Comment ? Si l'on se fit à sa description, elle pourrait elle aussi travailler (innocemment ?) auprès de Lex Luthor aka le plus grand ennemi de la Sup' family. De fait, il est par exemple très facile de l'imaginer tomber sur une expérience secrète du vilain, qui aurait préalablement réussi à jouer avec l'ADN de Clark ou Kara, au point de se transformer malgré-elle en Supergirl 2.0...

On ne sait pas encore pourquoi les auteurs choisiraient d'aller dans cette direction étant donné que la série de Melissa Benoist prendra réellement fin à côté (il n'a pas été annoncé qu'une saison 7 se fera sans elle), mais on reste intrigué par cette théorie. Après tout, il n'y a jamais assez de Super à l'écran.