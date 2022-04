La Chronique des Bridgerton saison 2 : cette scène galère à tourner pour une raison improbable

La saison 2 de La Chronique des Bridgerton est dispo depuis bientôt un mois sur Netflix mais on n'en a pas fini d'en apprendre plus sur les coulisses des épisodes. Toutes les scènes n'ont pas été faciles à tourner et c'est le cas de la scène dans laquelle Anthony et Kate se rapprochent après leur danse dans l'épisode 4. Jonathan Bailey l'avoue, cette scène a été galère et il explique pourquoi. Spoiler : la raison est drôle et étonnante.

Sur le tournage, même pendant les scènes intenses, l'ambiance était vraiment à la rigolade entre Jonathan Bailey et Simone Ashley. "Cette sensualité entre les deux personnages faisait que, dès qu'on trouvait un truc drôle, on passait de cette intensité féroce à une hystérie folle." a confié l'interprète d'Anthony.