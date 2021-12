La Casa de Papel saison 5, The Witcher saison 2... les séries à regarder en décembre 2021

Perdus dans l'espace - saison 3

Vous l'aviez peut-être oubliée, mais la série Lost in Space (Perdus dans l'espace en VF) existe toujours. Enfin, plus pour très longtemps, puisque cette saison 3 sera en réalité la dernière. Et pour l'occasion, on peut s'attendre à une conclusion à la fois épique, intense et mignonne. Au programme ? Si l'on se fie au synopsis, on retrouvera Judy, Penny, Will et le Robot après une année passée sur une mystérieuse planète sur laquelle ils mèneront l'évacuation de 97 jeunes colons. Une mission compliquée qui prendra une tournure différente suite à la révélations de certains secrets qui changeront leur vie à jamais. De leur côté, John et Maureen se battront contre vents et marées pour tenter de retrouver leurs enfants, en compagnie de Don.

Date de sortie : 1er décembre sur Netflix.

La Casa de Papel - saison 5

La série espagnole va (enfin) se terminer ! Après avoir vu Netflix découper la saison 4 en deux parties pour au final renouveler La Casa de Papel pour une saison 5 elle-même divisée en deux micro-parties, c'est le 3 décembre 2021 que l'ultime braquage du Professeur et son équipe prendra fin. Et si l'on se fie aux premières informations et images, on devrait malheureusement être loin d'une happy ending à la hauteur de la saison 2. Préparez vos mouchoirs...

Date de sortie : 3 décembre sur Netflix.