The Witcher saison 2 : la série va totalement modifier un personnage culte des livres

Aucune date de mise en ligne sur Netflix n'est encore connue, mais la saison 2 de The Witcher est actuellement en tournage. A cet effet, plusieurs curieux ont réussi à s'infiltrer sur les plateaux et à prendre quelques photos exclusives. Le twist ? L'une d'entre elles nous promet déjà un changement majeur et intrigant dans l'histoire vis-à-vis de l'oeuvre littéraire d'Andrzej Sapkowski.

Un bébé inédit au programme

Dans cet univers, il est admis que les elfes femmes ont énormément de problèmes de fertilité, notamment en comparaison des humaines, et arrivent donc rarement à donner naissance. De fait, la célèbre Francesca Finabair - une elfe sorcière décrite dans les livres comme l'une des plus belles femmes du monde, est connue pour ne pas avoir d'enfants.

Pourtant, aussi surprenant que cela puisse paraître, cette situation va être totalement réécrite dans la fiction de Netflix. A travers les photos volées, on peut effectivement découvrir Mecia Simson - l'actrice recrutée pour incarner ce personnage à l'écran, en train de jouer avec un faux ventre de grossesse.

Une histoire bouleversée ?

Un simple détail ? Difficile à croire. D'après Comicbook, cette version de Francesca Finabair devrait être nettement plus centrée sur sa progéniture en étant "une mère prête à tout pour protéger son enfant". Autant dire que ce changement aura donc une importance dans l'histoire. Or, dans les livres d'Andrzej Sapkowski, Francesca Finabair possède principalement un rôle primordial durant l'intrigue du "Soulèvement de Thanedd" qui voit les mages s'affronter en fonction de leur allégeance envers les Royaumes du Nord ou de Nilfgaard. Et c'est suite à cet événement sanglant qu'elle a l'idée de créer le Lodge of Sorceresses (une organisation secrète composée de mages féminines) qui tente de recruter Yennefer et d'utiliser les pouvoirs de Ciri pour le bien de Nilfgaard.

Par conséquent, il n'est désormais pas idiot d'imaginer que, si les créateurs de The Witcher ont décidé de réécrire une partie de l'identité de ce personnage, c'est également toute une autre partie de l'histoire qui pourrait être modifiée à l'écran durant cette saison 2. Pourquoi ? Comment ? A suivre.