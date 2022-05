Johnny Depp vs Amber Heard : un procès perdu d'avance pour l'acteur ? Un expert en est persuadé

C'est le 11 avril 2022 qu'a débuté le procès entre Johnny Depp et Amber Heard qui voit l'ex-star de Pirates des Caraïbes poursuivre son ex-femme pour diffamation après que celle-ci l'a accusé de violences conjugales dans un article du Washington Post en 2016, chose que l'acteur a toujours démenti.

Vers un procès perdu pour Johnny Depp ?

Or, si de nombreux éléments semblent aujourd'hui aller dans le sens de Johnny Depp qui, au fil des semaines, a révélé que l'actrice d'Aquaman avait notamment été à l'origine de violences contre lui, qu'elle avait menti, témoins à l'appui, sur différentes choses (ses accusations de violence, son don auprès de l'ACLU) et qu'elle était à l'origine d'un comportement toxique auprès de son entourage (elle aurait notamment craché sur son ancienne assistante), l'acteur pourrait bien ne pas ressortir gagnant du procès.

Interrogé à ce sujet par Fox5, George Freeman - avocat et directeur du Media Law Resource Center, a en effet confessé que Johnny Depp faisait face à une colline difficile à grimper. La raison ? "Il doit non seulement prouver que les déclarations de Heard sont fausses, mais qu'elle savait qu'elles l'étaient quand elle les a faites. Et il doit aussi convaincre le jury que ses accusations ont réellement endommagé sa réputation".

Or, à en croire l'avocat, de telles plaintes "sont plus difficiles à gagner" lorsque l'on parle de célébrités. "Il doit prouver ce qu'il se passait dans sa tête, qu'elle savait qu'elle mentait", a-t-il ensuite poursuivi, là où une personne anonyme n'aurait qu'à prouver une sorte de négligence. Autrement dit, Johnny Depp et son équipe ne peuvent pas compter sur le fameux "Bénéfice du doute" pour gagner, ils doivent s'assurer que ce doute n'existe tout simplement pas.

La réaction du jury face au témoignage de Amber Heard sera décisif

Une chose difficile à faire au regard des multiples accusations lancées par l'actrice auxquelles il n'est pas toujours aisées de trouver des preuves de sa non culpabilité, mais pas impossible. Comment ? Grâce à Amber Heard elle-même. Pour la première fois depuis le début du procès, l'actrice est en effet passée à la barre la semaine dernière afin de livrer sa version de toute l'histoire. Cependant, son témoignage n'a visiblement pas convaincu tout le monde, à commencer par les experts en body langage.

Toujours auprès de Fox5, Susan Constantine - experte dans ce domaine, est allée dans le sens de ses nombreux collègues aux USA et a confessé qu'Amber Heard s'était révélée très mauvaise. "Elle n'est pas sincère et la plupart de ce qu'elle dit est un mensonge, a-t-elle notamment analysé. C'est vraiment très mal joué et je ne vois pas comment elle pourrait retrouver des rôles après ça."

Selon l'experte, ses expressions faciales et sa façon de se mouvoir seraient "au-delà de la normale", sous-entendant ainsi de l'exagération de sa part. Surtout, la comédienne - déjà soupçonnée d'avoir plagié certains films et séries lors de son témoignage, aurait la fâcheuse habitude de trop détailler ses récits. "Les menteurs vous donnent toujours trop d'informations", a pointé du doigt Susan Constantine.

De fait, quand on sait que le contre-interrogatoire de la part des avocats de Johnny Depp n'a pas encore eu lieu, qui mettra en scène une confrontation entre les preuves et les accusations, les réponses de la comédienne et son comportement face aux questions pourraient s'avérer décisives dans un sens comme dans l'autre.