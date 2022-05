Amber Heard VS Johnny Depp : marques de coups, alcool à gogo, objets cassés... L'actrice dévoile ses preuves

"Je suis contre le mur et il me hurle qu'il me hait, que j'ai ruiné sa vie" continue celle qui aurait fait caca dans le lit conjugal, en larmes. "Il m'a dit '''Putain, je vais te tuer'", avant de lui enfoncer une bouteille d'alcool dans le vagin. "Tout ce que je ressentais, c'est cette douleur". Elle explique être restée immobile car elle ne savait pas "si la bouteille était cassée". Elle dit ensuite avoir "perdu le contrôle de sa vessie" et qu'il y avait "du sang sur le sol". Selon elle, c'est à ce moment là que Johnny Depp aurait perdu un morceau de doigt. Lui, affirme que c'est Amber Heard qui lui aurait coupé en lançant une bouteille.