Johnny Depp vs Amber Heard : "Il faut croire toutes les femmes, sauf Amber Heard", Chris Rock enfonce l'actrice

C'est le 11 avril 2022 qu'a débuté le procès entre Johnny Depp et Amber Heard en Virginie (USA) qui voit l'acteur de Pirates des Caraïbes poursuivre son ex-femme pour diffamation après qu'elle l'a accusé de violences conjugales lors d'un article du Washington Post.

Chris Rock ne croit pas Amber Heard

Et alors que le comédien pourrait perdre son procès malgré l'accumulation de preuves qui semblent aller dans son sens, celui-ci peut tout de même compter sur un nouveau soutien : Chris Rock. Visiblement passionné par cette affaire, l'humoriste - qui s'est retrouvé malgré-lui au centre du buzz de ce début d'année 2022 suite à la claque de Will Smith aux Oscars, aurait en effet pris son parti durant l'un de ses spectacles.

Selon le LAD Bible, Chris Rock aurait profité de son passage sur scène pour balancer, "Il faut croire toutes les femmes [qui osent reporter des faits d'harcèlements/agressions sexuelles]. Absolument toutes. Enfin sauf Amber Heard".

L'humoriste choqué par les révélations sur l'actrice

Tandis que les différentes versions de l'actrice ont été mises à mal suite aux témoignages de nombreux témoins et experts, l'humoriste aurait été choqué par certaines révélations la concernant, "Bordel, qu'est-ce qui se passe [dans sa tête] ? Elle a chié dans le lit de Johnny. Elle va bien mais elle ne chie pas normalement. Qu'est-ce qui se passe ?!" "Wow. Et ils ont eu une relation après ça... Elle doit avoir une ch*tte incroyable, aurait-il ensuite ironisé d'une façon peu élégante. J'ai déjà fréquenté des meufs givrées, mais bordel..."

Puis, d'une façon un peu plus sérieuse, Chris Rock aurait par la suite laissé entendre que les plaintes d'Amber Heard, qui ont pu perdre en crédibilité au fil du procès, n'auraient pas un effet positif envers les personnes concernées par ce type de violences. "Tout le monde est une victime de nos jours, aurait-il déploré. Il y a de vraies victimes dans ce monde, qui méritent d'être entendues, notre amour et notre compassion. Mais si tout le monde se plaint d'être une victime, alors plus personne ne peut entendre les véritables victimes".

Si l'humoriste avait reçu le soutien du monde entier suite à la gifle, pas sûr que de telles déclarations soient aussi bien reçues et soutenues...