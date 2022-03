Gifle de Will Smith : Chris Rock s'exprime enfin, premières révélations sur l'enquête des Oscars

Pour rappel, Wanda Sykes, Amy Schumer et Regina Hall animaient les Oscars 2022. Et Wanda Sykes a récemment révélé dans l'émission d'Ellen DeGeneres que Chris Rock avait aussi réagi en privé. Il s'est excusé auprès d'elle après la gifle de Will Smith : "Je lui ai demandé : 'Pourquoi tu t'excuses ?'. Et il m'a répondu : 'C'était censé être ta soirée. A toi, Amy et Regina, vous faisiez un si bon travail. Je suis vraiment désolé qu'il s'agisse maintenant de ça'".

"Il a été demandé à Will Smith de quitter la cérémonie et il a refusé"

Quant à celui s'est fait connaître dans Le Prince de Bel-Air, une enquête avait été ouverte suite à son geste, par l'Académie des arts et sciences du cinéma, qui remet les Oscars. Ce mercredi 30 mars 2022, l'Académie a dévoilé les premiers éléments de l'enquête dans un communiqué. "Si nous souhaitons préciser qu'il a été demandé à Will Smith de quitter la cérémonie et qu'il a refusé, nous reconnaissons également que nous aurions pu gérer la situation différemment" est-il précisé.

Le conseil d'administration "a ouvert la procédure disciplinaire à l'encontre de Will Smith en raison de violations du règlement de l'Académie, ce qui inclut les contacts physiques inappropriés, les conduites abusives ou dangereuses et la compromission de l'intégrité de l'Académie", et cela pourrait se finir par une éventuelle "action disciplinaire" contre Will Smith. L'acteur de Bad Boys et Men in Black pourrait être suspendu, voire exclu de l'Académie. Il va avoir "l'opportunité d'être entendu au moyen d'une réponse écrite" et son sort sera discuté lors d'une réunion le 18 avril prochain.