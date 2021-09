Instagram passe à l'action contre le cyber-harcèlement avec Just Riadh et de nombreux influenceurs

Avec #LePoidsDesMots, Instagram veut former les jeunes contre le cyber-harcèlement

Plusieurs personnalités ont déjà dénoncé le cyber-harcèlement dont elles ont été victimes. Sananas s'était confiée en larmes, Marion Seclin avait évoqué des menaces de mort, Bilal Hassani en avait été victime sur Twitter, David Lafarge avait dénoncé le cyber-harcèlement qu'il subissait... Et plus récemment, c'est Darko qui a tourné une vidéo contre le harcèlement et le cyber-harcèlement avec Chloé Lemn, en prankant les internautes, ou encore Sindy, qui a partagé l'horreur de son quotidien. Mais les people ne sont pas les seuls à être victimes de ce fléau, les internautes anonymes aussi. Et surtout les jeunes, très présents sur les réseaux. Alors Instagram lance une campagne contre le cyber-harcèlement, appelée #LePoidsDesMots.

Il s'agit d'un programme de sensibilisation imaginé par les équipes d'Instagram, qui sera effectué dans près de 300 écoles en France, entre septembre 2021 et juin 2022. Au total, 1 800 ateliers de prévention sont prévus dans les écoles, et plus précisément les collèges, pour les élèves âgés entre 11 et 15 ans. Le but est de former 70 000 jeunes à la lutte contre le cyber-harcèlement, "leur apprendre à s'en protéger et à devenir des alliés pour ceux qui en sont victimes" précise le communiqué.

Instagram proposera aussi 200 ateliers pour les parents des ados. Pourquoi ? "Pour les aider à engager le dialogue sur ce sujet primordial auprès de leurs enfants".

Just Riadh, Lenna Vivas, Habituetoi... 12 influenceurs s'engagent dans la campagne

Et Instagram peut compter sur le soutien d'un collectif de 12 créateurs de contenus pour #LePoidsDesMots. Just Riadh (qui s'était confié en interview pour PRBK à ses débuts), Lenna Vivas, Habi alias Habituetoi (ex prétendant d'Alix dans Les Princes), Fatou Guinea, Zatis, Clémence alias la BLT, Julia Sarah (Askip, Sam), Bouboule, Elsa et Mel alias @elles_sassument_off, Malek alias @voguebymalek, Croque Juju et Adelina Lifestyle alias Kirikou Vintage ont affiché leur soutien dans cette campagne qui lutte contre le cyber-harcèlement.

"Je suis l'aîné d'une fratrie de trois et je constate que le sujet du harcèlement à l'école ou en ligne est une réalité pour beaucoup de jeunes" a expliqué Just Riadh dans le communiqué d'Instagram. Donc "c'est important pour moi de m'engager sur cette campagne pensée avec Instagram, car on ne pourra changer les choses que grâce à la sensibilisation et l'éducation. Le message que je veux adresser à ma communauté c'est : Agissons, ne devenons pas complices mais alliés des personnes victimes de harcèlement".

Une opération qui est aussi soutenue par Brigitte Macron

Cette campagne Instagram a été réalisée en partenariat avec Génération Numérique et l'Association e-Enfance. Et en plus du soutien de plusieurs créateurs de contenus, elle est soutenue par Brigitte Macron et le Secrétaire d'Etat en charge de l'Enfance et des Familles.

"La lutte contre le harcèlement est notre priorité absolue, et nous sommes fiers de lancer une campagne de cette ampleur pour la première fois en France, avec le soutien précieux du gouvernement et en présence de la Première Dame, avec le concours de partenaires reconnus comme Génération Numérique et l'Association e-Enfance" a commenté Adam Mosseri, CEO d'Instagram, dans le communiqué.