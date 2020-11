Lenna Vivas : "Pour mon petit frère, je ne suis pas une star" (interview)

TikTok est sans aucun doute devenue l'appli numéro 1 pendant le premier confinement ! De nombreuses personnes ont décidé de se lancer en créant un compte ou en reprenant leur ancien laissé à l'abandon, et certains ont explosé plus que d'autres. C'est notamment le cas de Charli d'Amelio, qui est d'ailleurs devenue la première star à avoir atteint les 100 millions d'abonnés sur TikTok, aux Etats-Unis et de Justinemaarc, Axelwino, Arrrow, Anxxfly ou encore le couple Mareva et Kelly en France.

"Les vues sur TikTok sont astronomiques"

Tout comme ses potes Oriane (@Anxxfly), Christophe (@Arrrow), Justine et Axel, Lenna Vivas a elle aussi vu sa popularité grimper en flèche grâce à TikTok, mais sachez qu'à l'origine, l'application ne faisait pas partie de ses projets : "Mon projet de vie était de me lancer sur Twitch, de créer ma chaîne gaming. J'avais acheté tout le matos. Mais, il y a eu quelques complications personnelles qui ont fait que je n'ai pas pu commencer", confie-t-elle en interview avec PRBK.

Du coup, Lenna Vivas s'est lancée sur TikTok et elle a eu raison puisque son compte cartonne aujourd'hui avec ses 4 millions d'abonnés et ses vidéos qui rapportent en général 100 000 likes : "C'est vrai qu'on ne se rend pas compte, c'est énorme. Et puis, les vues sur TikTok sont astronomiques je trouve", nous avoue l'influenceuse choisie pour la promo d'Assasin's Creed Valhalla.

"Pour mon petit frère, je ne suis pas une star"

En plus de ses vidéos de danse, ses playbacks ou encore ses challenges, Lenna Vivas adore se mettre en scène avec son petit frère, Elias, qui est lui aussi en train de devenir populaire : "Parfois, il se fait reconnaître. Il ne comprend pas trop", nous explique-t-elle avant d'en dire sur les conditions de tournage avec son frangin : "Il ne faut pas faire beaucoup de prises, mais il joue trop bien le jeu. Il est très bon acteur, mais parfois, c'est dur, il faut vite faire le TikTok (...) Il me malmène un peu, je rigole. Pour lui, je ne suis pas une star, je suis sa grande soeur et voilà."

Propos recueillis par Lola Maroni. Contenu exclusif. Ne pas reproduire sans citer PureBreak.com.