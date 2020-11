Assassin's Creed Valhalla : Lenna Vivas se prête au jeu du Match ou Next pour la sortie !

Après l'Egypte antique, la Grèce antique, la guerre de sécession américaine, la révolution française ou encore la Renaissance italienne, Ubisoft a décidé de nous emmener à l'ère viking dans Assassin's Creed Valhalla, le nouvel opus de sa célèbre franchise de jeux vidéo. Son petit plus ? Les joueurs peuvent choisir d'incarner Eivor en homme ou en femme envahir l'Angleterre et affronter de grands rois saxons, dont Alfred le Grand. Assassin's Creed Valhalla aura le droit à deux extensions, La Colère des Druides et Le Siège de Paris.

Le Match ou Next de Lenna Vivas pour Assassin's Creed Valhalla

En attendant de pouvoir enfin passer des heures à jouer à Assassin's Creed Valhalla (le reconfinement a quand même un avantage) sur consoles et PC, la star de TikTok, Lenna Vivas, s'est prêtée au jeu du Match ou Next avec PRBK. Un Match ou Next bien évidemment dédié au jeu d'Ubisoft.

Devenir une guerrière viking, se balader sur la Seine en drakkar, pactiser avec les saxons, un tatouage façon Eivor, se raser la tête sur les côtés façon viking... l'influenceuse répond à toutes ces questions et donne aussi son avis sur Assassin's Creed Valhalla, dont la sortie est prévue pour le 10 novembre 2020. C'est bientôt !