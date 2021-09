Sindy victime de harcèlement et de menaces : "J'ai peur pour ma p*tain de vie"

Il y a quelques jours, une influenceuse racontait son cauchemar après avoir été harcelée par Florian Telle, un internaute qui l'a menacée de mort, de viol et l'a insultée durant des semaines alors qu'il a déjà été condamné pour menaces de mort par le passé. Une sombre histoire qui n'est pas un cas si isolé que ça. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses célébrités sont victimes d'insultes et de menaces. Si certaines n'en parlent pas, d'autres brisent le silence. Comme Sindy qui a décidé de prendre la parole pour alerter sa communauté.

Sindy harcelée en ligne, "Pour me protéger, je dois tout lire"

Dans le passé, Sindy avait dévoilé avoir été victime de harcèlement à l'école. Un enfer qui continue malheureusement pour elle aujourd'hui. Sur son compte Twitter, la chanteuse et influenceuse a publié un long thread pour expliquer à ses abonnés qu'elle est quotidiennement victime de harcèlement, d'insultes et menaces. "J'vous jure, je craque" a commencé par écrire la star. "Rendez vous compte que pour me protéger je dois tout screener et donc lire. Et voir des contenus qui me foutent la gerbe. Des photos de moi imprimées sur lesquelles on se termine, des dkpic, des menaces de viol. (...) En plus pour justifier du harcèlement, je dois les laisser faire, sinon je suis pas prise au sérieux. (...) J'ai lu des menaces où on parle de me mettre dans des coffres et d'abuser de moi jusqu'à ce que j'agonise alors que j'fais de la musique et des vlogs ? Mais pourquoi ??" écrit Sindy qui avoue avoir perdu du poids car elle angoisse depuis l'affaire Florian Telle. "Ça ne peut pas durer (...) Si je mets du temps à faire ce thread c'est parce que je suis en train de faire une maxi journée d'angoisse, j'suis sincèrement à 2 doigts d'appeler le Samu. S'il vous plaît, protégez nous je vous en supplie vraiment j'peux pas" ajoute la star.

Une personne s'est introduite chez elle

Dans son thread, Sindy confie aussi que sa maman s'est fait agresser mais également qu'une personne s'est introduite chez elle il y a quelques mois alors qu'elle dormait. "Il y a deux mois quelqu'un est rentré à mon domicile pendant mon sommeil, pour me voler mon téléphone et mon ordi seulement. (...) Je suis sûre que c'était pour mon cloud et qu'on m'a attendu dans la cour intérieure. On m'a gazée, mes chats aussi (...) J'ai peur pour ma p*tain de vie. Je ne voulais pas vous en parler parce que je vis encore dans cet appartement, parce que j'ai peur que cette personne revienne parce que je vis encore ici, et on déménage pas en deux jours. Je ne voulais pas en parler parce que il y a une enquête en cours également. Mais là c'est bon je craque, rendez vous compte que c'est plus possible. Il faut qu'on fasse un truc, je dormais à poil, c'était en juin, je vis seule, on m'a gazée, j'ai rien vu rien entendu (...) Je peux plus aller à l'étage de ma propre maison depuis, et je ne peux plus vivre sans me demander si tout est bien fermé, si personne m'attend dans le hall." raconte Sindy.