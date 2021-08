Une influenceuse harcelée par un homme déjà condamné, elle raconte son cauchemar

"J'attends que Florian prenne de la prison ferme" confie l'influenceuse qui est victime du harceleur

Le harceleur s'en est en effet de nouveau pris à @toomuchlucile, mais aussi à ses amis dont Armigno, qu'il aurait menacé avec un couteau. Ce dernier a raconté au Figaro : "Avec des amis, j'avais un rendez-vous pour un placement de produit dans un restaurant parisien. Lucile devait nous rejoindre. En live sur TikTok, elle a annoncé qu'elle nous rejoignait. Comme Florian regarde tout, il a été voir mes stories et a retrouvé l'adresse du restaurant où nous étions". Une fois dans le métro, "j'étais au niveau du portique. Il m'a attrapé par le bras et m'a lancé : 'tu me reconnais, tu sais qui je suis', avec un sourire sadique. Il a sorti son couteau d'un sac puis nous a menacés : 'où est Lucile, je vais vous tuer. À cause d'elle, j'ai pris deux ans de sursis. Si elle ne retire pas sa plainte, je vais la tuer'. Il me menaçait de me planter si je ne lui disais pas où était Lucile" a déclaré Armigno. Un agent de la RATP est arrivé pour voir ce qu'il se passait, avant que Florian ne parte. L'ami de l'influenceuse "a porté plainte après les faits".

Lucile a aussi réagi auprès du même média : "J'attends que Florian prenne de la prison ferme et qu'il ait un suivi psychiatrique, car je n'ai pas l'impression que cela ait été fait. Et j'aimerais qu'il prenne longtemps, car sinon, il va ressortir et ce sera pareil. Cela fait deux jours que je suis rentrée de vacances et il était déjà là. Il n'a vraiment peur de rien". "Tout le monde savait qu'il allait récidiver. Il a déjà eu des mesures d'éloignement qu'il n'a jamais respectées" a-t-elle ajouté.

"J'ai vraiment l'impression qu'il faut attendre que je meurs pour qu'il se passe un truc", a-t-elle aussi écrit sur Twitter. Et Lucile a également tweeté : "C'est grave en fait c'est lui qui mérite la prison et c'est limite moi qui y suis a ne pas pouvoir sortir ou je veux".