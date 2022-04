Illan propose un combat de boxe à Julien Bert et dévoile les raisons de sa haine : "Ce mec est à vomir"

On le sait, quand il y a du buzz quelque part, Illan n'est jamais très loin ! Depuis le succès du match de boxe entre Benjamin Samat et Dylan Thiry, remporté par le futur papa, l'ex d'Isabeau s'est lui aussi mis en tête d'affronter sur un ring un candidat de télé-réalité. Sa cible est d'ailleurs déjà toute trouvée ! Il n'arrête pas de provoquer Julien Bert sur les réseaux sociaux. Tout à commencé le jeudi 7 avril 2022, lorsqu'il a écrit en story Instagram : "Je vais pas faire de cinéma, Julien Bert tu fais partie des gens qui ont voulu détruire ma vie, à moi de te détruire sur le ring. Accepteras-tu ?"

Illan explique sa haine

Julien n'a pas encore réagit à la proposition d'Illan, mais le charo ne lâche pas l'affaire ! Ce dimanche 10 avril, il a expliqué pourquoi il avait autant la haine contre l'ex d'Hilona en story Instagram. "Il était arrivé dans Objectif reste du monde dans l'optique de prendre la place de Niko. Il avait monté une petite équipe contre Nicolas, Milla et moi. Il a très mal parlé de moi et propagé des rumeurs. Il a monté tout le monde contre moi sur le tournage et en dehors par jalousie car il n'a jamais digéré le fait qu'Hilona et moi sommes exs. Il a dit des choses atroces à mon sujet auprès de mes employeurs", explique celui qui vient de rompre avec sa dernière petite amie.