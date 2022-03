Illan tacle son ex Isabeau qui lui devrait de l'argent : "c'est une clocharde"

Alors que tout va bien pour Illan en ce moment puisqu'il a retrouvé l'amour, un souci d'argent avec son ex Isabeau est venu le tracasser, ce vendredi 18 mars 2022. "Je suis un peu tendu ce matin. Je vous explique. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de principe. La meuf, je l'ai nourrie et logée pendant un an, je l'ai gâtée... Tout ça, y a pas de problème. En revanche, je lui ai avancé de l'argent et ça fait 4 ou 5 mois qu'elle me fait galérer" déclare-t-il en story Snapchat.

"J'en ai connu des clochardes dans vie, mais alors elle !"

Le jeune homme a parlé avec une amie d'Isabeau qui lui a dit qu'elle le rembourserait lorsqu'il lui aurait rendu les cadeaux qu'elle lui avait fait. "C'est une barjot" s'étonne Illan, avant d'expliquer qu'il lui a ramené toutes ses affaires à Paris. "Là, elle veut trouver des excuses pour pas me rembourser. Mais je n'ai pas la patience. Moi, je lui rends ses affaires, je m'en fiche. Mais le problème c'est que, maintenant, je n'ai plus confiance. Je vais lui rendre les trucs qu'elle m'a offerts et après elle va trouver d'autres excuses", ajoute celui qui assume pleinement son surnom de "charo".

"Pourquoi je vous en parle ? Parce que ça me rend fou ! Ca fait 5 mois !" insiste l'ancien Prince de l'amour, avant de s'attaquer directement à son ex et son nouveau petit ami : "C'est une clocharde ! J'en ai connu des clochardes dans vie, mais alors elle ! Je vous explique. Quand je l'ai rencontrée, elle devait 1000 euros à son ex. Donc j'avais payé, et après, elle m'a remboursé. Aujourd'hui, elle un mec. Soi-disant c'est le meilleur... Bah vas-y, paye les dettes de ta meuf !"

"Je ne suis pas michtonable"

Illan a ensuite pris le temps d'expliquer à ses fans pour quelle raison Isabeau lui devait de l'argent et leur a demandé une petite faveur : "Quand elle a voulu se faire refaire les seins, elle voulait le faire en Tunisie gratuitement, mais moi je lui ai dit que c'était mieux de le faire en France, même si ça coute de l'argent. Je lui ai donc prêté l'oseille (...) Aujourd'hui, il faut comprendre qu'elle doit me rembourser, c'est normal. Je ne suis plus avec elle, elle m'a laissé comme une m*rde. La moindre des choses, c'est qu'elle me rembourse ce qu'elle me doit. Allez commenter sous toutes ses photos : 'rends l'argent à Illan !'"

Celui qui s'est clashé avec Maëva Ghennam ne compte visiblement pas en rester là. "C'est normal que je sois énervé ! Paie ce que tu me dois et on tourne la page. Tu t'achètes des télés, tu pars en vacances... Paye ce que tu dois et après tu fais ça. C'est simple, maintenant, tant qu'elle ne m'a pas remboursé, j'en parlerai tous les jours ! Je ne suis pas michtonable" menace-t-il.