Illan (Les Princes 9) dévoile sa nouvelle copine et souhaite devenir coach en séduction

Illan semble enfin sortir la tête de l'eau après avoir vécu une période difficile. En plus de sa rupture douloureuse avec Isabeau, il a été accusé d'agression sexuelle, tandis qu'une jeune femme a de son côté affirmé qu'il l'avait mise enceinte. Toutefois, cela semble désormais faire partie de l'histoire ancienne. Depuis quelques jours, l'ancien candidat des Princes de l'amour s'affiche en effet en charmante compagnie sur ses réseaux sociaux. Et si, jusqu'à présent, il n'avait pas encore dévoilé l'identité de sa chérie, c'est désormais chose faite.

L'identité de la nouvelle chérie d'Illan enfin connue !

Ce mercredi 16 mars 2022, il a accepté de montrer le visage de sa nouvelle conquête ! Il s'agit d'une mannequin polonaise prénommée Marta Borkowska. Après avoir dévoilé l'identité de sa chérie, Illan a également pris la parole en story. L'occasion pour lui de remercier ses fans pour les nombreux retours et complimenter sa compagne : "Merci pour tous vos messages. C'est très très mignon ! Vous me dites tous : 'elle est trop trop belle'. Mais pas que ! C'est une fille très intelligente, très gentille et très bien éduquée".

On espère pour elle qu'elle ne sera pas une nouvelle victime du candidat de télé-réalité, qui a révélé avoir trompé TOUTES ses petites-amies.