Illan : rupture avec sa petite amie après seulement 3 mois, il dévoile la vraie raison

Mais alors pourquoi leur histoire si parfaite s'est-elle terminée ? A cause de la distance. "Je ne suis pas fait pour les relations à distance. Elle a besoin de rester près de sa famille en Pologne et moi aussi en France. Parfois, deux personnes peuvent s'aimer beaucoup, mais leurs vies ne sont pas compatibles" explique l'ex d'Isabeau, avec qui il était en guerre.

"Merci de ne pas juger"

"Je lui souhaite vraiment beaucoup de bonheur. C'était une belle relation, sans problème des deux côtés. Il y a eu beaucoup de respect et de bons souvenirs. Mais bon, c'est la vie..." continue Illan, avant de conclure : "Merci de ne pas juger. Ca ne me fait vraiment pas plaisir. Il faut juste comprendre". On ne se fait pas de souci pour le jeune homme, il devrait vite se consoler ! Récemment, il a même proposé à Danae de l'embrasser, alors qu'il était toujours en couple...